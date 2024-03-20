Наставник Чорноморця Роман Григорчук може перебратися у Полісся, повідомляє Sport.ua.

Колос може отримати сенсаційного тренера – президент ковалівців планує серйозно інвестувати у клуб

Перехід 58-річного фахівця до табору "поліських вовків" планується влітку 2024 року. За інформацією джерела, попередній контакт з тренером "моряків" у житомирян вже відбувся.

Зазначається, що незадовільна селекція, провальні результати цієї весни та невизначеність щодо майбутнього Чорноморця ставлять під питання перспективу подальшого перебування Григорчука на чолі одеської команди.

До слова, раніше Футбол 24 повідомляв про інтерес до Романа Йосиповича з боку Колоса.

Нагадаємо, після 21-го туру Полісся, яке прийняв Сергій Шищенко, йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, набравши 33 очки. Чорноморець з 23-ма балами десятий.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці