Главные новости футбола 20 марта: Украина получила тяжелую группу на Олимпиаде-2024, сын Шевченко дебютировал за сборную
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 марта.
Сборные Украины
Национальная сборная сегодня сыграет против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро-2024. Анонс вскоре появится на сайте. Сергей Ребров пообещал напомнить о войне, Виктор Цыганков ошеломил состоянием за день до матча, а Александр Зинченко включил режим Коноплянки.
Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024 – команда Ротаня может встретиться с Месси. Украина уверенно одолела Северную Македонию в элит-раунде отбора Евро U-19 – дебют Шевченко под звездным номером отца.
Возможность для Лунина
Карло Анчелотти позвонил Лунину после травмы Куртуа. Бельгиец успешно перенес операцию и пропустит более двух месяцев. Андрей получит выгоду от травмы конкурента – Реал сделает украинцу улучшенное предложение.
Другие новости
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