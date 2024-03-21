Сборные Украины

Национальная сборная сегодня сыграет против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро-2024. Анонс вскоре появится на сайте. Сергей Ребров пообещал напомнить о войне, Виктор Цыганков ошеломил состоянием за день до матча, а Александр Зинченко включил режим Коноплянки.

Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024 – команда Ротаня может встретиться с Месси. Украина уверенно одолела Северную Македонию в элит-раунде отбора Евро U-19 – дебют Шевченко под звездным номером отца.

Возможность для Лунина

Карло Анчелотти позвонил Лунину после травмы Куртуа. Бельгиец успешно перенес операцию и пропустит более двух месяцев. Андрей получит выгоду от травмы конкурента – Реал сделает украинцу улучшенное предложение.

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