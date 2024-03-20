Тібо Куртуа знову отримав травму, яка поставила хрест на його поверненні на поле у поточному сезоні. Ще не відомо як пройде відновлення бельгійця і чи зможе він повернутися на звичний рівень. Андрій Лунін довів тренерському штабу Реала, що на нього можна розраховувати. Українець виграв боротьбу за місце в основі у Кепи, який тепер стежить за матчами лише з лави запасних.

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Як повідомляє Relevo, керівництво "вершкових" не змінило рішення продовжити контракт з Луніним. Утім, з огляду на невизначеність ситуації з Куртуа, Реал планує зробити більш переконливу пропозицію українському голкіперу. Лунін також налаштований залишитися в Мадриді і на цю мить пролонгація контракту виглядає більш можливою, ніж раніше.

Нагадаємо, що Андрій приєднався до Реала у 2018 році. Загалом українець відіграв у 40 матчах у всіх турнірах.

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