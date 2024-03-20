Група 7 еліт-раунду відбору Євро-2024 (U-19), 1 тур

Північна Македонія – Україна – 0:2

Голи: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Вилучення: Мелікі, 75 (ПМ)

На Євро-2024 вийдуть лише переможці семи груп, тому часу на розкачку у підопічних Дмитра Михайленка не було. "Синьо-жовті" розпочинали еліт-раунд грою проти господаря квартету – Північної Македонії.

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Україна мала відчутну перевагу до перерви і нарешті досягла свого у компенсований час. Попередній тренер Олег Кузнєцов дивовижним чином ігнорував Данила Кревсуна, а от Михайленко відразу випустив у основі. Хавбек Борусії Д віддячив голом. Після невдалої подачі кутового Кревсун підібрав м'яч і з лінії напівкола пробив у ближній кут.

В дебюті другої половини "синьо-жовті" закріпили перевагу. Найкращий бомбардир Динамо і всього чемпіонату України U-19 Матвій Пономаренко також залишився без нагляду на підступах до карного майданчика. Прийом, удар під стійку – 2:0.

Підопічні Михайленка впевнено довели справу до перемоги, хоча не обійшлося без грубощів з боку суперника. Мелікі отримав пряму червону за "брудний" підкат проти Цуканова. На 79-й хвилині відбулася ще одна цікава подія – дебют за Україну Крістіана Шевченка, якому видали зіркову батьківську сімку.

Україна чудово почала відбір і могла стати лідером групи, але в паралельному матчі Швейцарія таки дотиснула Латвію 1:0. Прибалтійці будуть наступним суперником хлопців Михайленка – 23 березня, початок о 15:00.

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