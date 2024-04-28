"Чому поїхав до Ростова у 2013 році? Звичайно, не хотілося їхати зі Львова, але склалась така ситуація в Карпатах. Тоді всіх футболістів виставили на трансфер через невдалий сезон, емоції зіграли важливу роль, тому на сезон вирішив покинути Карпати.

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Бандерівцем не пригадую, щоб називали, але хохлом називали часто. Якби знав і добре вчив історію, то ніколи б не поїхав у Росію. Зараз шкодую, що був у Ростові. Чи спілкувався із кимось з колишніх одноклубників з Ростова після початку війни? Ні, не спілкувався ні з ким", – поділився Худоб'як в коментарі NV.

Додамо, що Ігор Худоб'як виступав за Ростов з липня 2013-го по червень 2014 років. Хавбек є легендою Карпат, за які виступав з 2005-го по 2013 роки та з 2014-го по лютий 2018 року.

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