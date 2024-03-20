– Кілька років тому ви вже грали проти Боснії (у відборі на ЧС-2022 – прим. Футбол 24). Які ваші очікування зараз і чи бачите ви відмінності?

– Звичайно, ми розуміємо, що буде важко. Це неймовірна команда з досвідченими гравцями. Будь-яка збірна значно краща перед рідними вболівальниками. Очікуємо на важкий матч і сподіваємося знайти свою найкращу гру завтра.

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– Ця збірна, ймовірно, найкраща за багато років. Чи очікуєте ви на повторення успіху чвертьфіналу ЧС-2006, коли ще грав Андрій Шевченко? Ви готові повторити чи навіть піти далі (спочатку це питання поставили боснійською, що спровокувало жарт Зінченка – прим. Футбол 24)?

– Я все зрозумів, не перекладайте. Це жарт, Євген Коноплянка (сміється). Я точно не той, щоб судити, чи найкраща ця збірна. Залишу цю роботу вам. Ми відчуваємо, що це покоління змінюється. Ми маємо багато молодих гравців, але водночас поряд є досвідчені. Гадаю, зараз у нас хороший мікс. Я сподіваюся, що ця команда досягне великих речей. Ми справді віримо в це. Гарно говорити про це, але ми воліємо показувати на полі.

– Як минув тиждень в Іспанії? Ви місяць-півтора не грали. Як ваш стан, атмосфера в колективі перед таким важливим матчем після 4 місяців паузи для збірної?

– Атмосфера чудова. Всі ми розуміємо, навіщо приїхали, відповідальність. Підготовка йде належним чином. Сподіваюсь, все це зможемо показати завтра на полі. Щодо мого стану, то я почуваюсь добре як фізично, так і психологічно. Готовий на всі 100%, щоб допомогти своїй збірній.

– На каналі УАФ ми помітили, що збірна України практикує пенальті. Як минула ця практика і як взагалі ставитесь до такої перспективи?

– Гадаю, байдуже, як я ставлюся до цього. Такі правила гри – якщо нічия, то спочатку екстратайми, потім пенальті. Як я можу до цього ставитись... Звичайно, хотілося б досягти позитивного результату протягом 90 хвилин. Але у футболі буває всяке, тому ми повинні будти готові і практикували це. Чи всі у хорошій формі? Це вже не буду вам розповідати (сміється), – резюмував Зінченко на прес-конференції.

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