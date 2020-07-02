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Головні новини футболу 1 липня: Ярмоленко забив гол Челсі, Лунін знову не пропустив, Карпати хочуть врятувати

2 липня 07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 1 липня: Ярмоленко забив гол Челсі, Лунін знову не пропустив, Карпати хочуть врятувати
Ярмоленко забив гол у ворота Челсі / Getty Images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 липня.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі. Вінгер збірної України вийшов на поле наприкінці гри, але встиг відзначитися результативним ударом, який приніс "молотам" 3 очки. Забитий м'яч Ярмоленка став для нього 4-м у поточному сезоні АПЛ, а Вест Хем завдяки цій перемозі над командою Френка Лемпарда зумів покинути зону вильоту. До слова, це перший гол для українця у 2020 році.

Андрій Лунін провів 5-й "сухий" матч у складі Ов'єдо та став найкращим гравцем зустрічі. Його команда набрала важливі 3 очки, які дозволили піднятися з небезпечної зони.

Дмитро Чигринський забив гол за АЕК, Артем Довбик виграв Кубок Данії, а Сергій Ребров отримав звання найкращого тренера Угорщини за підсумками сезону 2019/20.

Україна

Рух готовий допомогти Карпатам, які опинилися у скрутному фінансовому становищі. Григорій Козловський заявив про готовність профінансувати витрати "зелено-білих" на виїзні матчі чемпіонату України. Як відомо, Карпати можуть знятися з розіграшу УПЛ.

ФК Львів гратиме домашні матчі в Тернополі до завершення сезону 2019/20. Причина – епідеміологічна ситуація у Львівській області.

УАФ призначила арбітрів на матч Динамо – Шахтар та інші поєдинки 29-го туру УПЛ.

Світ

Розгромна перемога Арсенала та осічка Лестера – результати поєдинків середи в АПЛ. Інтер знищив суперника, Мілан врятував нічию, фіаско Фіорентини – результати матчів середи в Серії А.

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