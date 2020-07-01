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Чигринський голом виграв для АЕКа надважливу битву в контексті Ліги чемпіонів

1 липня 22:56 - Читать на русском
Чигринський голом виграв для АЕКа надважливу битву в контексті Ліги чемпіонів
Дмитро Чигринський (посередині) / фото із відкритих джерел

В рамках 31-го туру чемпіонату Греції АЕК обіграв ПАОК. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Греції 2019/20. 31-й тур

ПАОК – АЕК – 0:2

Голи: Чигринський, 42, Лівайя, 81 (п)

Український легіонер гостей Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі своєї команди і став одним із героїв зустрічі. Саме 33-річний захисник відкрив рахунок на 42-й хвилині, ефективно підключившись на стандарт. Фінальний рахунок зафіксував Марко Лівайя, реалізувавши пенальті наприкінці матчу.

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Ця перемога дозволила АЕКу випередити ПАОК – у обох клубів по 59 очок, але клуб Чигринського має кращий рахунок в особистих зустрічах. Команди ведуть безпосередню боротьбу за друге місце, яке дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

До слова, у нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський зіграв 15 матчів, в яких записав до свого активу два забитих м'ячі. Наразі ще не вирішене питання щодо нового контракту Дмитра, адже чинна угода завершується цього літа.

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