Динамо – Шахтар: УАФ призначила арбітрів на Класичне та інші матчі 29 туру УПЛ

Комітети Української асоціації футболу визначили список офіційних осіб, які обслуговуватимуть поєдинки 29 туру УПЛ.
Повний перелік суддівських бригад опублікований на офіційному сайті УАФ.
3 липня, п'ятниця
Львів – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька обл.).
"Суддівство в чемпіонаті України жахливе і потворне": Сабо закликав відмовитись від використання системи VAR
4 липня, субота
Динамо – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).
Маріуполь – Карпати – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
5 липня, неділя
Десна – Колос – Ігор Пасхал (Херсон).
Зоря – Олександрія – Катерина Монзуль (Харків).
Олімпік – СК Дніпро-1 – Дмитро Кутаков (Київська обл.).
Додамо, що VAR працюватиме на двох матчах з шести. За відеоповтори у матчі Динамо – Шахтар відповідатиме Євген Арановський, а за поєдинком Зоря – Олександрія стежитиме Віталій Романов.
Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо