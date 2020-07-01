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Динамо – Шахтар: УАФ призначила арбітрів на Класичне та інші матчі 29 туру УПЛ

1 липня 09:23 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: УАФ призначила арбітрів на Класичне та інші матчі 29 туру УПЛ
Віталій Романов / Сайт Динамо

Комітети Української асоціації футболу визначили список офіційних осіб, які обслуговуватимуть поєдинки 29 туру УПЛ.

 

Повний перелік суддівських бригад опублікований на офіційному сайті УАФ.

3 липня, п'ятниця

Львів – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька обл.).

"Суддівство в чемпіонаті України жахливе і потворне": Сабо закликав відмовитись від використання системи VAR

4 липня, субота

Динамо – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).

Маріуполь – Карпати – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

5 липня, неділя

Десна – Колос – Ігор Пасхал (Херсон).

Зоря – Олександрія – Катерина Монзуль (Харків).

Олімпік – СК Дніпро-1 – Дмитро Кутаков (Київська обл.).

Додамо, що VAR працюватиме на двох матчах з шести. За відеоповтори у матчі Динамо – Шахтар відповідатиме Євген Арановський, а за поєдинком Зоря – Олександрія стежитиме Віталій Романов.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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Динамо - Шахтар Арбітри Віталій Романов
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