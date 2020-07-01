Рух готовий профінансувати всі виїзні матчі Карпат, які можуть знятися з УПЛ

Карпати можуть отримати шанс дограти поточний сезон УПЛ. Першоліговий Рух готовий допомогти фінансово.

"Ми, футбольний клуб Рух, свято переконані, що у скрутну хвилину кожен українець має бути готовий підставити плече ближньому. Галичани не залишають у скруті брата, який потребує допомоги. Карпати – клуб з багатими традиціями і просто не мають права безславно завершити своє існування.

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Президент Руха Григорій Козловський як палкий вболівальник львівського футболу готовий у черговий раз допомогти "зелено-білим" і покрити усі витрати Карпат на виїзні матчі, що залишилось зіграти у цьому сезоні. Якщо керівництво "левів" готове прийняти фінансову допомогу, просимо звернутись до нашого клубу й надати банківські реквізити", – йдеться у повідомленні прес-служби Руха.

Раніше повідомлялося, що Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що матч проти азовців офіційно скасований. Існує ризик, що "левам" взагалі доведеться знятися з поточного розіграшу УПЛ.

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