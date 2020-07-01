toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Ребров отримав приз найкращому тренеру року в Угорщині

1 липня 23:27 - Читать на русском
Ребров отримав приз найкращому тренеру року в Угорщині
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров отримав нагороду від Федерації футболу Угорщини.

1 липня відбулася церемонія RangAdó, на якій нагороджували найкращих за підсумками футбольного року в Угорщині. Свій приз також отримав українець Сергій Ребров, який вдруге поспіль завоював чемпіонство з Ференцварошем.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком

"Я чудово знаходжу спільну мову з командою, у нас взаємна довіра. Гравцям вдалося захистити титул, вони хочуть грати ще краще", – сказав Ребров під час церемонії.

Нагадаємо, Сергій Ребров за два сезони у Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

blog_ava
15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку
3 липня
4811
Теги
Головне Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров Угорщина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
40
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук