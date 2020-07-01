Ребров отримав приз найкращому тренеру року в Угорщині

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров отримав нагороду від Федерації футболу Угорщини.

1 липня відбулася церемонія RangAdó, на якій нагороджували найкращих за підсумками футбольного року в Угорщині. Свій приз також отримав українець Сергій Ребров, який вдруге поспіль завоював чемпіонство з Ференцварошем.

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"Я чудово знаходжу спільну мову з командою, у нас взаємна довіра. Гравцям вдалося захистити титул, вони хочуть грати ще краще", – сказав Ребров під час церемонії.

Нагадаємо, Сергій Ребров за два сезони у Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

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