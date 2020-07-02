Мілан на останніх секундах вирвав нічию у СПАЛа, Лечче поступився Сампдорії, Інтер знищив Брешію: Серія А, 29 тур

У середу черговий тур чемпіонату Італії продовжили шість поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 29-й тур

Болонья – Кальярі – 1:1

Голи: Барроу, 45+4 – Сімеоне, 46

Інтер – Брешія – 6:0

Голи: Янг, 5, Санчес, 20 (пен.), Д'Амброзіо, 45, Гальярдіні, 52, Еріксен, 84, Кандрева, 88

Верона – Парма – 3:2

Голи: Ді Кармін, 45+3 (пен.), Дзакканьї, 54, Пессіна, 81 – Кулусевскі, 14, Гаджіоло, 64

Лечче – Сампдорія – 1:2

Голи: Манкозу, 50 (пен.) – Рамірес, 40 (пен.), 75 (пен.).

СПАЛ – Мілан – 2:2

Голи: Валоті, 13, Флоккарі, 30 – Леау, 79, Вікарі, 90+4 (аг.)

Вилучення: Д'Алессандро, 43 (СПАЛ, червона картка)

Фіорентина – Сассуоло – 1:3

Голи: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (пен.), 35, Мулдур, 61

Ювентус з розкішними голами Роналду та Кости здолав Дженоа, Лаціо вирвав перемогу у Торіно: Серія А, 29 тур, вівторок

Сусіди по турнірній таблиці – Болонья та Кальярі – у першому таймі обмінялись кількома небезпечними моментами. Спочатку Раджа Наінгголан пробив поруч зі стійкою, а згодом з ударом Родріго Паласіо низом по центру воріт не без проблем впорався Алессіо Краньйо. Міг аргентинський форвард забивати і під кінець тайму, однак круглий підступно пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною.

Вже у доданий час господарі таки дотисли суперника. Героєм епізоду став Муса Барроу, який протягнув м'яч до штрафного майданчика і, скориставшись непорозумінням захисників, знайшов шпарину між голкіпером і стійкою. Одразу після перерви Джованні Сімеоне зрівняв і команди розпочали з чистого листа. Трохи краще виглядали болонці, але вразити ворота суперника їм більше не вдалося.

Обидва лідери Серії А – Ювентус і Лаціо – свої поєдинки 29-го туру впевнено виграли. Підопічним Антоніо Конте необхідно було перемагати Брешію, аби не відпускати конкурентів за медалі у відрив. "Змії" вже з перших хвилин взялись за вирішення завдання: Алексіс Санчес промчав правим флангом і навісив в район одинадцятиметрової позначки, де чатував Ешлі Янг. Англійський ветеран з льоту результативно переправив м'яч у сітку воріт і вивів свою команду вперед.

В середині тайму Алеш Матею завалив суперника у власному штрафному майданчику, зірвавши перспективну атаку. Арбітр зафіксував порушення правил і призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Санчес. Даніло Д'Амброзіо, поціливши на останній хвилині тайму головою у ворота суперника, змусив Дієго Лопеса шукати для своїх підопічних мотивацію на другу сорокап'ятихвилинку. Очевидно розмова з футболістами Брешії не вдалась, оскільки незабаром і четвертий гол влетів у ворота Єссе Йоронена. Під кінець тайму своє слово сказав Крістіан Еріксен, у падінні добивши шкіряного у сітку воріт. А за мить фінальну крапку у матчі поставив Кандрева, якому асистував данець.

Деян Кулусевскі, поборовшись у штрафному суперника з захисниками, вже на початку матчу забив у ворота Верони і вивів Парму вперед. На останніх секундах доданого до першого тайму часу господарі здобули право на пенальті, який впевнено реалізував Самуель Ді Кармін. По перерві обидві команди знову обмінялись голами: на дальній постріл у кут воріт від Маттія Дзакканьї відповів Рікардо Гаджіоло, вдало замкнувши простріл одноклубника.

Рівний перший тайм Лечче і Сампдорії підсумував одинадцятиметровий на 40-й хвилині: Гастон Рамірес потужним пострілом мало не зламав поперечину, але м'яч відскочив у поле і закотився у ворота. По перерві своє право на пенальті здобули і "салентіні" – Марко Манкозу відновив інтригу. Однак це був не останній постріл "з позначки" у матчі – Рамірес оформив дубль зі стандарту. Наш Євген Шахов до стартової одинадцятки не потрапив, з'явившись на полі лише наприкінці матчу.

Володіючи ігровою перевагою, Мілан несподівано пропустив від СПАЛа після розіграшу кутового вже на 13-й хвилині. Згодом Серджіо Флоккарі помітив, що голкіпер "россонері" вийшов далеко з воріт і запустив круглого майже з середини поля. М'яч влетів у ворота і збільшив перевагу господарів до двох голів. Згодом Мілан один гол відіграв, однак взяття воріт Хакана Чалханоглу арбітр не зарахував. Лише під кінець матчу Рафаелю Леау, який вийшов на заміну, вдалось відквитати один гол. А у доданий час Франческо Вікарі зрізав м'яч у власні ворота і врятував Мілан від сенсаційної поразки.

Сассуоло на виїзді несподівано розгромив Фіорентину. Дубль від Грегуара Дефреля у першому таймі по перерві довершив Мерт Мулдур. Лише на останній хвилині матчу Патрік Кутроне підсолодив гіркоту поразки, замкнувши головою навіс Боббі Данкана.

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