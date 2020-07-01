Ов'єдо – Мірандес: Лунін знову не пропустив, став найкращим та відсвяткував міні-ювілей виходом із зони вильоту

Ов'єдо здолав Мірандес (1:0) у 37-му турі іспанської Сегунди. Андрій Лунін відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 37 тур

Ов'єдо – Мірандес – 1:0

Гол: Ортуньйо, 41 (пен)

Матч та онлайн-трансляція Ов'єдо – Мірандес розпочався о 20:30 за київським часом. Астурійці на момент початку гри розмістилися в зоні вильоту та посідали 19-ту позицію, поступаючись Нумансії за додатковими показниками. Мірандес, який сенсаційно зупинився за крок від фіналу Кубка Іспанії 2019/20, перебував на 11-му місці турнірної таблиці (49 пунктів) та зберігає шанси на плей-офф за підвищення у класі.

Андрій Лунін традиційно вийшов з перших хвилин. Попередній матч вийшов для голкіпера збірної України не надто вдалим – Ов'єдо програв конкуренту в боротьбі за виживання, а Лунін отримав незвично низькі оцінки. Астурійці виграли лише одного разу в останніх п'яти матчах, а от у Мірандеса трохи краща ситуація – 7 очок з 15-ти можливих.

Нумансія – Ов'єдо: Лунін програв матч за 6 очок, отримав найнижчу оцінку, але догодив фанам емоціями

Вже на 4-й хвилині поєдинку Лунін здійснив перший сейв – українець потягнув м'яч з-під поперечини після потужного дального удару Альваро Рея. Ов'єдо відповів спробою Ібрагіма Бальде, який ефектно розвернувся і пробив з лінії штрафного. Без проблем для кіпера Мірандеса. Стандарт біля воріт Луніна ледь не призвів до небезпеки. Санья скидав на лінію воротарського, але українця підстрахував партнер, який вибив м'яч подалі. Знову загострив ситуацію Альваро Рей, який увійшов у штрафний майданчик Ов'єдо, але впав, заплутавшись у власних ногах. Активніше провів Мірандес першу третину тайму.

Борха Санчес проривався лівим флангом до воріт гостей – захисник Мірандеса зупинив суперника лише ціною жовтої картки. Подача зі штрафного завершилася ударом головою Бальде з кількох метрів – в руки голкіперу. Перехопив ініціативу Ов'єдо. Борха спробував щастя дальнім ударом, проте значно вище.

На 37-й хвилині Мірандес змарнував хороший шанс. Маркос де Соуза прорвався лівим флангом та потужно пробив – Лунін лише поглядом провів м'яч, який пролетів повз площину воріт. А от на 40-й хвилині Ов'єдо заробив пенальті. Бальде впав у штрафному гостей, а рефері призначив 11-метровий. Ортуньйо не без проблем, але все ж переграв Лімонеса – 1:0 на користь Луніна та Ко. Саме за такого результату команди пішли на перерву, хоча перша половина гри дещо затягнулася через моторошне зіткнення Рея та Техери вже у компенсований час.

Друга 45-хвилинка, як і перший тайм, розпочалася з атак гостей. Спершу Луїсмі в останній момент кинувся під удар та заблокував політ м'яча, а згодом вже Лунін здійснив ефектний сейв. Андрій впевнено парирував м'яч, який летів у нижній кут. Щоправда, ледь не помилився на виході після подачі кутового, але обійшлося – арбітр зафіксував фол в атаці. За кілька хвилин голкіпер збірної України розім'явся, легко забравши круглого до рук після слабкого удару головою. Минуло ще 2 хвилини – і знову Лунін впевнено діє після стандарту. Ударний відрізок для українця.

Ов'єдо міг заробити і другий пенальті. Голкіпер Мірандеса врізався у Бальде у власному штрафному, відправивши форварда в серйозний нокдаун. Втім, рефері вирішив не призначити ще один 11-метровий. У тому ж епізоді серйозну травму отримав і сам воротар гостей, який не зміг оговтатися. Лімонеса винесли з поля на ношах, зафіксувавши шию, а замість нього вийшов Рауль Лізоаін.

На 72-й хвилині Ов'єдо відверто пощастило. Після рикошету від захисника Лунін був безсилим, але м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Подача з кута поля – хтось із гравців Мірандеса зарядив вище метрів з 7-ми! На 79-й гості знову могли забивати, але замість удару по воротах нападник Мірандеса незграбно підставив ногу, а м'яч залишив межі поля. Лунін не витримав і дав серйозного прочухана партнерам, які залишили суперника абсолютно самого.

Останні хвилини поєдинку прогнозовано пройшли за переваги Мірандеса, але Ов'єдо вистояв. Підопічні Зіганди вигризли вкрай важливу для себе перемогу та відірвалися від зони вильоту на 3 пункти. Що стосується Андрія Луніна, то голкіпер збірної України провів 5-й "сухий" матч за астурійців та став одним із найкращих, хоча й отримав жовту на останніх хвилинах за затримку часу. 7.7 від Sofa Score – найвища оцінка серед усіх гравців!

Лунін та трохи фарту дають Ов'єдо шанс на порятунок

Поєдинок проти Мірандеса був вкрай важливим для астурійців – у випадку поразки Ов'єдо загруз би в зоні вильоту. Перемога була потрібна, як повітря, – її вдалося здобути не в останню чергу завдяки Луніну. В першому таймі воротар збірної України не мав багато роботи, здійснивши лише один сейв. А от по перерві гра перейшла на половину поля Ов'єдо – тут Лунін продемонстрував все, на що здатен.

Одразу зауважимо, що 21-річний Андрій не здійснив чогось надзвичайного. Дійсно героїчних сейвів у виконанні українця не було, але цього вечора він якісно зробив те, що від нього вимагається. Там, де було потрібно, Лунін діяв надійно, а в деяких епізодах молодий українець ще й роздавав на горіхи оборонцям, дії яких інколи залишали бажати кращого. Безумовно, у певних моментах астурійцям відверто пощастило, адже м'яч цілком міг опинитися у воротах Ов'єдо, але в цьому також винні і футболісти Мірандеса. Точніше, брак майстерності у останніх.

Зрештою, в активі Луніна у матчі з Мірандесом 4 сейви. Портал Sofa Score назвав голкіпера збірної України найкращим гравцем поєдинку, в якому наш футболіст оформив міні-ювілей – 5-й поєдинок без пропущений голів у футболці Ов'єдо.

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