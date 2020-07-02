Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі – відео фірмового удару українця

Гол Андрія Ярмоленка приніс Вест Хему перемогу над Челсі в 32-му турі Прем'єр-ліги. Це 4-й забитий м'яч українця в АПЛ 2019/20.

Вест Хем драматично переміг Челсі в 32-му турі АПЛ. Переможний гол у складі "молотів" своїм фірмовим ударом забив Андрій Ярмоленко, для якого цей м'яч став першим у 2020 році.

Ярмоленко голом на останніх хвилинах приніс Вест Хему сенсаційну перемогу над Челсі

Українець вийшов на поле на 78-й хвилині, а на 89-й влучним ударом завершив контратаку Вест Хема. Ярмоленко отримав м'яч, змістився в центр, прибрав Рюдігера та вразив дальній кут воріт Челсі. Це 4-й гол 30-річного Ярмоленка в АПЛ.

Вест Хем набрав 30 очок та вибрався із зони вильоту. Челсі залишився четвертим.