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Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі – відео фірмового удару українця

2 липня 00:21 - Читать на русском
Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі – відео фірмового удару українця
Андрій Ярмоленко забив гол Челсі / Getty Images

Гол Андрія Ярмоленка приніс Вест Хему перемогу над Челсі в 32-му турі Прем'єр-ліги. Це 4-й забитий м'яч українця в АПЛ 2019/20.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

Вест Хем драматично переміг Челсі в 32-му турі АПЛ. Переможний гол у складі "молотів" своїм фірмовим ударом забив Андрій Ярмоленко, для якого цей м'яч став першим у 2020 році.

Ярмоленко голом на останніх хвилинах приніс Вест Хему сенсаційну перемогу над Челсі

Українець вийшов на поле на 78-й хвилині, а на 89-й влучним ударом завершив контратаку Вест Хема. Ярмоленко отримав м'яч, змістився в центр, прибрав Рюдігера та вразив дальній кут воріт Челсі. Це 4-й гол 30-річного Ярмоленка в АПЛ.

Вест Хем набрав 30 очок та вибрався із зони вильоту. Челсі залишився четвертим.

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