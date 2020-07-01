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Львів змушений змінити стадіон до кінця сезону

1 липня 08:53 - Читать на русском
Львів змушений змінити стадіон до кінця сезону
Львівське дербі / ФК Львів

Львів вирішив тимчасово переїхати на іншу арену.

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

Домівкою "містян" до завершення чемпіонату України 2019/20 стане Тернопільський міський стадіон, повідомляє Футбол NEWS.

Арена Львів підтвердила домовленість з Рухом

Клуб ухвалив таке рішення через складну епідеміологічну ситуацію у Львові. Перший матч на новій арені відбудеться вже цієї п'ятниці, 3 липня – Львів прийматиме полтавську Ворсклу.

До слова, Тернопіль востаннє приймав матчі елітного дивізіону України ще в 2001 році. Відтоді місцевий стадіон був реконструйований, його місткість складає 15150 місць.

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Теги
Львів Львів Львів - Ворскла Тернопільский міський стадіон
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