Львів змушений змінити стадіон до кінця сезону

Львів вирішив тимчасово переїхати на іншу арену.

Домівкою "містян" до завершення чемпіонату України 2019/20 стане Тернопільський міський стадіон, повідомляє Футбол NEWS.

Арена Львів підтвердила домовленість з Рухом

Клуб ухвалив таке рішення через складну епідеміологічну ситуацію у Львові. Перший матч на новій арені відбудеться вже цієї п'ятниці, 3 липня – Львів прийматиме полтавську Ворсклу.

До слова, Тернопіль востаннє приймав матчі елітного дивізіону України ще в 2001 році. Відтоді місцевий стадіон був реконструйований, його місткість складає 15150 місць.

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