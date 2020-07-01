Довбик разом із Сеннерюском тріумфував у Кубку Данії – команда українця у меншості здолала суперника

Ольборг приймав Сеннерюск в рамках фінального матчу Кубка Данії. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Данії, фінал

Ольборг – Сеннерюск – 0:2

Голи: Якобсен, 38, 56

Вилучення: Ескесен, 65 (С)

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Першу половину зустрічі контролювали гості, і саме вони змогли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки влучному удару Якобсена. Після перерви автор голу вирішив не зупинятись на досягнутому і оформив дубль.

З 65-ї хвилини Ольборг грав у більшості, але це не допомогло господарям врятувати ситуацію, фінальний свисток зафіксував впевнену перевагу гостей.

Сеннерюск переміг у Кубку Данії. Варто відзначити, що до заявки переможців на фінал потрапив і український форвард Артем Довбик, але на поле екс-гравець Дніпра так і не вийшов.

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