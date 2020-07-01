toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Довбик разом із Сеннерюском тріумфував у Кубку Данії – команда українця у меншості здолала суперника

1 липня 23:13 - Читать на русском
Довбик разом із Сеннерюском тріумфував у Кубку Данії – команда українця у меншості здолала суперника
Ольборг – Сеннерюск / Фото ФК Сеннерюск

Ольборг приймав Сеннерюск в рамках фінального матчу Кубка Данії. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Данії, фінал

Ольборг – Сеннерюск – 0:2

Голи: Якобсен, 38, 56

Вилучення: Ескесен, 65 (С)

Ов'єдо – Мірандес: Лунін провів 5-й "сухий" матч і допоміг команді вигризти перемогу та піднятися із зони вильоту

Першу половину зустрічі контролювали гості, і саме вони змогли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки влучному удару Якобсена. Після перерви автор голу вирішив не зупинятись на досягнутому і оформив дубль.

З 65-ї хвилини Ольборг грав у більшості, але це не допомогло господарям врятувати ситуацію, фінальний свисток зафіксував впевнену перевагу гостей.

Сеннерюск переміг у Кубку Данії. Варто відзначити, що до заявки переможців на фінал потрапив і український форвард Артем Довбик, але на поле екс-гравець Дніпра так і не вийшов.

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

blog_ava
Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву
3 липня
7883
Теги
Головне Світ Українці за кордоном Артем Артем Довбик Сеннерюск Сеннерюск Ольборг Ольборг
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
50
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук