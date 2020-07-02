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Главные новости футбола 1 июля: Ярмоленко забил гол Челси, Лунин снова не пропустил, Карпаты хотят спасти

2 июля 07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 1 июля: Ярмоленко забил гол Челси, Лунин снова не пропустил, Карпаты хотят спасти
Ярмоленко забил гол в ворота Челси / Getty Images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 июля.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко забил победный гол в ворота Челси. Вингер сборной Украины вышел на поле в конце игры, но успел отличиться результативным ударом, который принес "молотам" 3 очка. Забитый мяч Ярмоленко стал для него 4-м в текущем сезоне АПЛ, а Вест Хэм благодаря этой победе над командой Фрэнка Лэмпарда сумел покинуть зону вылета. К слову, это первый гол для украинца в ​​2020 году.

Андрей Лунин провел 5-й "сухой" матч в составе Овьедо и стал лучшим игроком встречи. Его команда набрала важные 3 очка, которые позволили подняться из опасной зоны.

Дмитрий Чигринский забил гол за АЕК, Артем Довбик выиграл Кубок Дании, а Сергей Ребров получил звание лучшего тренера Венгрии по итогам сезона 2019/20.

Украина

Рух готов помочь Карпатам, которые оказались в трудном финансовом положении. Григорий Козловский заявил о готовности профинансировать расходы "зелено-белых" на выездные матчи чемпионата Украины. Как известно, Карпаты могут сняться с розыгрыша УПЛ.

ФК Львов будет играть домашние матчи в Тернополе до конца сезона 2019/20. Причина – эпидемиологическая ситуация во Львовской области.

УАФ назначила арбитров на матч Динамо – Шахтер и другие поединки 29-го тура УПЛ.

Мир

Разгромная победа Арсенала и осечка Лестера – результаты поединков среды в АПЛ. Интер уничтожил соперника, Милан спас ничью, фиаско Фиорентины – результаты матчей среды в Серии А.

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