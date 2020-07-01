Арсенал знищив Норвіч, Лестер несподівано програв Евертону, Ньюкасл розгромив Борнмут: 32-й тур АПЛ, матчі середи

В рамках 32-го туру чемпіонату Англії було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 32-й тур

Арсенал – Норвіч – 4:0

Голи: Обамеянг, 33, 67 Джака, 37, Соареш, 81

Борнмут – Ньюкасл – 1:4

Голи: Гослінг, 90+3 – Гейл, 5, Лонгстафф, 30, Альмірон, 56, Лазаро, 76

Евертон – Лестер Сіті – 2:1

Голи: Рішарлісон, 10, Сігурдссон, 16 (пен) – Іхеаначо, 51

Арсенал в разі перемоги над Норвічем бодай на добу піднявся б з десятої на сьому позицію, та і останні результати мотивували підопічних Мікеля Артети на перемогу. Втім, у першому таймі "канарки" змарнували кілька хороших шансів відзначитись шедеврами – Айда пробивав у стійку метрів з 30-ти, а Маклін зі штрафного стріляв у праву дев'ятку. В останньому випадку врятував Мартінес. У "канонірів" особливих моментів не виникало.

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Тим не менш, ще у першому таймі господарі зробили гру. На 33-й хвилині Обамеянг обікрав Крула й закотив 50-й мяч в АПЛ у порожні ворота, а на 37-й П'єр-Емерік викотив пас на лівий край під потужний удар Джакі – 2:0. В середині другого тайму гості знову допомогли Арсеналу – це Дрміч подарував м'яч Обамеянгу, а той реалізував вихід сам на сам. Вже на 81-й хвилині Соареш, який вийшов на заміну, прийняв відскок після кутового та пробив над головою захисника метрів з 23-х під праву стійку – 0:4. Це був останній гол у зустрічі.

Ньюкасл завітал у гості до Борнмута, влаштувавши справжню різню. Вже на 5-й хвилині Гейл внаслідок втрати м'яча перед штрафним відкрив рахунок, а на 30-й Лонгстафф розстріляв ліву дев'ятку після пасу з лівого краю на 11 метрів – 0:2. На старті другого тайму Альмірон красивим елегантним ударом метрів з 18-ти довів рахунок до розгромного, а на 76-й хвилині Лазаро отримав проникну передачу в карний майданчик і пробив над голкіпером – 0:4. До речі, три асисти виконав Сен-Максімен. Господарям аж у компенсований час дали відзначитись голом престижу (забив Гослінг), але не більше того. Розгром у Борнмуті.

Евертон приймав Лестер. Долю поєдинку вирішили два ранніх голи "ірисок": на 10-й хвилині Рішарлісон точним ударом з центру штрафного замкнув простріл Гордона, а на 16-й Сігурдссон впевнено реалізував пенальті – 2:0. "Лисам" вдалося скоротити відставання в рахунку на 51-й хвилині зусиллями Іхеаначо, який опинився першим на підбиранні й пробив з меж воротарського в дальній кут, але на більшого гостей не вистачило.

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