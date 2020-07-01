Баварія офіційно переманила таланта ПСЖ

Колишній захисник ПСЖ Н'янзу Куассі офіційно став гравцем Баварії.

Н'янзу Куассі приєднався до Баварії на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Нюбель офіційно перейшов у Баварію

"Я дуже щасливий отримати можливість грати за Баварію. Це великий клуб з великими традиціями. Я дуже сподіваюся, що буду грати важливу роль тут. Буду наполегливо працювати для цього", – поділився захисник у коментарі прес-службі клубу.

До слова, Куассі провів 6 поєдинків у складі ПСЖ в поточному сезоні та записав до свого активу 2 голи.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус