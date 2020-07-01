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Баварія офіційно переманила таланта ПСЖ

1 липня 12:53 - Читать на русском
Баварія офіційно переманила таланта ПСЖ
Н'янзу Куассі / ФК Баварія

Колишній захисник ПСЖ Н'янзу Куассі офіційно став гравцем Баварії.

Н'янзу Куассі приєднався до Баварії на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

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"Я дуже щасливий отримати можливість грати за Баварію. Це великий клуб з великими традиціями. Я дуже сподіваюся, що буду грати важливу роль тут. Буду наполегливо працювати для цього", – поділився захисник у коментарі прес-службі клубу.

До слова, Куассі провів 6 поєдинків у складі ПСЖ в поточному сезоні та записав до свого активу 2 голи.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Трансфери Трансфери Баварії Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Н'янзу Н'янзу Куассі
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