Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар

Матч 32-го туру АПЛ між Вест Хемом та Челсі завершився сенсаційною перемогою "молотобійців", в якій Андрій Ярмоленко відзначився прекрасним голом.

Челсі в разі перемоги над Вест Хемом міг би обійти Лестер і піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці, а у "молотобійців" були свої задачі – вони не забивали вже трьох матчах поспіль і в разі відсутності поразки могли бодай на одне очко відірватися від зони вильоту. Попри таку важливість, Девід Мойєс вирішив залишити в запасі не тільки Андрія Ярмоленка, а і Феліпе Андерсона.

Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі – відео фірмового удару українця

Матч розпочався у високому темпі. В перші 20 хвилин активніше виглядали "пенсіонери", однак їм бракувало гостроти – Барклі та Вілліан метрів з 17-ти пробивали в руки Фабіанскі, а Пулішіч зі схожої дистанції перекрутив м'яч повз дальню дев'ятку. Господарі мали тільки вривання Антоніо між двома захисниками на кут воротарського, однак Майкл наприкінці епізоду слабенько покотив повз дальню стійку. Попри деяку перевагу Челсі, загалом поєдинок проходив рівно, а на 20-х хвилинах зникла і динаміка. Вест Хем вдало оборонявся, хоча поступово забував про контратаки.

Гра розкрилася на 34-й хвилині, коли після подачі з кутового на дальній стійці сталося падіння Антоніо та Аспілікуети. М'яч відскочив до Соучека, який спочатку пробив у Антоніо, а потім проштовхнув м'яч повз нього та Сесара у ворота – втім, гол скасували після довгого перегляду відеоповтору, на якому знайшли пасивний офсайд у нападника "молотобійців".

Челсі швидко повернув м'яч під свій контроль, а на 41-й хвилині шокував Вест Хем пенальті – Діоп збив Пулішіча, а Вілліан впевнено розстріляв лівий кут воріт з "позначки". Здавалося, це кінець, однак господарі несподівано відігралися у компенсований до першого тайму час. Неймовірно, але знову після подачі Боуена з кутового на дальню стійку і знову після удару Соучека – цього разу чех головою спрямував сферу в протихід Кепі. 1:1!

На старті другого тайму Вест Хем несподівано забрав м'яч, тримаючи його під контролем 71% ігрового часу. Ще гірше справи у Челсі пішли на 51-й хвилині, коли "молотобійці" забили другий гол: Форналс зачепився за винос Рюдігера й віддав пас на правий край штрафного Боуену, а той прострілив на лінію воротарського – Майкл Антоніо замкнув у падінні. 2:1! На 58-й Боуен міг і третій асист виконати, однак Лансіні зі зручної позиції після його передачі пробив значно вище воріт.

Стривожений Френк Лемпард зняв з гри Ковачіча (той, схоже, отримав пошкодження), Барклі та Абрахама, кинувши у бій Маунта, Лофтуса-Чіка та Жиру. Останній міг відзначитись на 65-й хвилині, але не дотягнувся до високого навісу; одразу за цим пішла подача Алонсо з рикошетом та влучанням у стійку. На 67-й Олів'є після подачі з кутового пробив потилицею – м'яч полетів по високій дузі, але Фабіанскі спіймав його. Ініціатива явно перейшла до Челсі, тож Девід Мойєс всадив на лавку Лансіні й випустив Вілшера.

Не допомогло: на 71-й хвилині Райс сфолив перед власним штрафним, а Вілліан красивим ударом зі стандарту поцілив точно в праву дев'ятку, у воротарський кут – 2:2! На 73-й міг і третій гол Челсі прилетіти, але класний постріл Пулішіча метрів з 18-ти пройшов повз ближню стійку.

В наступні п'ять хвилин моментів не виникало, але гості явно домінували на полі. Девід Мойєс, однак, не збирався грати на нічию, на 78-й хвилині відправивши у бій нашого Андрія Ярмоленка. Втім, героєм ледь не став Вілшер, який на 81-й розрізав оборону пасом на Антоніо – Майкл вийшов віч-на-віч з Кепою, але воротар врятував "пенсіонерів"! Челсі ж в ендшпілі зустрічі навантажив штрафний низкою кросів і прострілів, найбільш небезпечний з яких на 83-й хвилині виконав Алонсо – Жиру міг стріляти метрів з семи, але не влучив по м'ячу. Вест Хем огризнувся контратакою за участі Ярмоленка та Антоніо, яку українець запоров лонгболом на хід нападнику. Його перехопив Рюдігер. Здавалося, що все завершиться внічию. Мойєс явно переживав.

І коли віра в перемогу якоїсь з команд зникла, Вест Хем провів контратаку. Антоніо обігрався у центрі й викотив блискучу передачу на хід Ярмоленку правим флангом. Проти нього біг лише Рюдігер; Андрій увірвався у штрафний, ефектно прибрав захисника та потужно пробив у дальній кут – 3:2! Четвертий гол українця в нинішній АПЛ! Він виявився переможним.

Таким чином, Вест Хем набрав 30 очок, піднявшись на шістнадцяту позицію в турнірній таблиці і відірвавшись від зони вильоту на три залікових бали. Челсі, маючи в активі 54 пункти, втратив можливість обійти Лестер. "Пенсіонери" залишились на четвертій сходинці, а у МЮ та Вулверхемптон всього на два очки менше.

Тріумфальний вихід Ярмоленка

Андрій, порівняно з поєдинком проти Вулверхемптона, отримав аж три додаткові хвилини на полі – 16 проти попередніх 13. За цей період мало що можна було продемонструвати, але загальні показники українця наприкінці зустрічі трималися на рівні статистики інших лідерів. Ярмоленко встиг зробити 12 дотиків (лідер), 8 пасів (7 точних, лідер), 1 невдалий обіграш на дриблінгу (у Вілшера та Антоніо по два, але екс-динамівцю не зарахували момент з Рюдігером), 1 винос, 1 фол, 2 втрати м'яча та 2 єдиноборства (0 успішних). Також він запоров одну контратаку, але не цурався роботи в обороні.

Зони активності Ярмоленка

Цікаво, що при такій невеликій кількості часу та ТТД Ярмоленко увійшов у топ-5 за внеском до атаки – його показник xGBuildUp становить 0,51, в той час як у конкурента Боуена з двома асистами на 0,68 xA даний показник становить нуль. Це означає, що 12 пасів Андрія хоч і не були віддані безпосередньо під удар, однак були проведені у атаках, які награли на гол – а Боуен просто опинився в потрібному місці в потрібний час, викотивши дві гольові.

Головним же плюсом для Ярмоленка є гол. Він важливий як для психології, так і для відновлення довіри Мойєса – той на флеш-інтерв'ю Sky Sports вже заявив, що знав про його вміння забивати прекрасні м'ячі, адже Андрій кожного дня демонструє це на тренуваннях. Футболіста за 18 млн фунтів випустили на завершення матчу для того, щоб вирвати важливу перемогу – і Андрій показав клас, вирішивши епізод так, як це роблять справжні зірки. Серйозна заявка на основу в наступному турі.

Втім, варто розуміти, що один гол нічого не означає навіть при хорошій статистиці за 16 хвилин. Ярмоленку за будь-яку ціну потрібно провести бодай парочку хороших матчів зі старту, інакше для Мойєса він так і залишиться цікавим варіантом для підсилення гри наприкінці зустрічі. Девід і без того не фанат фантазіст – його команди завжди були про організованість та простоту. Навіть Феліпе Андерсон сидить на банці, тож боротьба для Андрія тільки починається. Втім, перший жирний плюс у карму українець вже набрав.

Кепа – не топ-воротар

Матч Челсі проти Вест Хема був далеким від ідеалу. "Пенсіонери" втрачали контроль над грою, допускали однакові помилки при стандартах і відкривали шалені зони на останніх хвилинах – власне, для Ярмоленко та Антоніо контратака 2-в-1 проти Рюдігера була не першою. Втім, коли на твоїх воротах стоїть найдорожчий голкіпер в історії, деякі помарки можна допустити. Чи не так? Чи не так.

Поєдинок дуже сильно нагадав січневий перформанс проти Арсенала, коли Кепа пропустив два голи з двох ударів суперника за весь матч. Тепер Аррісабалага примудрився пропустити три з трьох влучань "молотобійців" у площину – і навіть з чотирьох, якщо згадати про скасований гол. "Каноніри" хоча б стріляли так, що конкретних претензій до воротаря не виникало, однак на Олімпійському стадіоні вже постали серйозні питання.

Так, перед скасованим м'ячем Кепа занадто довго стояв у протилежному від Соучека куті, а потім пропустив від слабенького удару; перед легальним же голом Томаша він помилився на виході, врізавшись у свого ж захисника – та й замикання чеха не було потужним, повільно пролетівши поруч з кіпером. В голі Антоніо помітні деякі негаразди Кепи з позиційною роботою та оцінкою ситуації – Майкл відкривався за спиною, поки баск прикривав ближню стійку, на яку ніхто з господарів ніхто не йшов. Крім того, він навіть не спробував стрибнути за м'ячем після удару – так, це не мало сенсу, але поглинений грою воротар падає навіть за безнадійними пострілами, а не вимикається. І лише до голу Ярмоленка питань немає, хоча... Кручений удар – завжди проблема для Кепи.

Знову ж таки – Кепу розстрілювали з мінімальних дистанцій, а там і непотрібно сильно бити. Я сам воротар і прекрасно розумію, як пропускаються такі голи, однак я стою на воротах у дворі за нуль гривень (навіть витрачаючи їх на воду) й виходжу по дзвінку на телефон – Кепу ж виписали з Ла Ліги за 80 мільйонів євро. Найдорожчий воротар у футбольній історії не може не рятувати. Іноді йому це вдається (як з тим же виходом Антоніо сам на сам), але це не має ніякого значення, коли ти пропускаєш 35 голів за сезон із 78 ударів суперника в площину.

Це підводить нас до висновку, що Кепа – не топ-воротар. Він навіть не був таким у Іспанії, хоча талант у нього величезний. Як інвестиція у майбутнє це шикарний варіант, але купувати його за 80 млн євро було помилкою. Кепа не рятує, Кепа періодично сідає на банку і Кепа має проблеми з характером (згадуємо конфлікти з Саррі та Лемпардом). І Кепа пропускає з кожного удару в площину. Здається, Челсі потрібно детальніше вивчити ринок і виписати нового голкіпера. Можливо, настав час для Павла Ісенка?

Майкл Антоніо – герой зустрічі

Звісно, для нас Андрій Ярмоленко – безумовний MVP матчу, але якщо говорити об'єктивно, то нагорода Man of the match від Sky Sports справедливо пішла в актив кремезного Майкла Антоніо. Для всіх британських ЗМІ це також очевидно, та і не могло бути інакше. В активі 30-річного англійця гол, асист, участь у скасованому голі та вихід віч-на віч. Крім того, нападник виграв чотири верхових єдиноборства й заробив два фоли, а також став лідером за ударами (5) та спробами обіграшу (7, 1 вдала, завершилась ударом з кута воротарського)

Майкл прекрасно робив те, що вміє найкраще – боровся, ставив корпус і обігрувався з партнерами. Перший гол став наслідком його боротьби з Аспілікуетою, перед другим він прикрив м'яч від Рюдігера й впав на лінії штрафного – міг бути і пенальті, якби захисник не вибив м'яч точно на Форналса, а той не викотив пас під гольовий простріл Боуена на Антоніо. Третій гол також почався з корпусу перед Алонсо та обіграшу з Форналсом, після чого Майк видав цукерочку на хід Ярмоленку – і це був не перший подібний епізод.

Словом, Майкл Антоніо отримав свою хвилину слави, ставши найбільш помітною фігурою зустрічі. Челсі так і не дав ради потужному форварду – і той за це жорстоко покарав. Молодець!

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