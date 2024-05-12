"Пономаренко та Михавко приєдналися до команди на заправці. Наші юнаки грали у Щасливому і перемогли 2:1. Головна команда Динамо на базі дивилася цей матч і одразу після фінального свистка вирушала до Львова.

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Ми мали їхати без зупинок, але зупинилася на заправці, аби почекати Пономаренка та Михавка. Клуб відправив за ними машину і вони фактично наздоганяли автобус", – поділився Шахов-молодший у коментарі УПЛ ТБ.

Додамо, що Пономаренко вийшов на заключні кілька хвилин Класичного проти Шахтаря, а Михавко і взагалі залишився в запасі. "Гірники" ж тріумфували – єдиний гол у матчі забив Георгій Судаков з пенальті.

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