Полісся зіткнулось із критичними проблемами в атаці, втративши Макуана через травму, а Будківського – через дискваліфікацію. Їх замінили Назаренко й новачок Ндукве, що било по зіграності житомирців. А вони і в найкращому складі не славляться потужною системою позиційного наступу.

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ЛНЗ ж взимку провів купу трансферів і змінив схему, почавши грати у 4-2-3-1. Перший млинець виявився гливким (черкасці згоріли Кривбасу), однак на тлі знекровленої атаки Полісся можна було зачепитись за очки. Було б неправдою сказати, що матч обіцяв стати цікавим – однак зовсім без трансляції вболівальники залишитись не бажали.

Тим не менш, підписники Setanta Sports пропустили першу 12-хвилинку. На щастя, це не єдиний телепровайдер, а фани нічого не пропустили (до речі, вони були і на трибунах) – і в наступні 35 хвилин ситуація не змінилась.

У першому таймі команди організували лишень один перспективний момент, який належав ЛНЗ. Новачок Молло отримав м'яч на лінії півкола й пробив над поперечкою. А міг віддавати проникний пас.

Удар Молло 1 pic.twitter.com/jlH6dWCvK3 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 1, 2024

Другий тайм поліщуки розпочали значно активніше. Вже на 49-й хвилині господарі могли відкривати рахунок: Фортюне хитнув захисника на лінії штрафного й пробив низом, Пеньков парирував, а Назаренко летів на добивання – гостей в останню мить врятував підкат Стасюка.

Ще за три хвилини Фортюне змістився наліво й міг асистувати Крушинському, але з лінії півкола зарядив по горобцях. Поганим виявилось і замикання Шабанова на 58-й, коли той завдав удару головою з правого кута воротарського – а от щільний постріл Козака на 60-й пройшов повз праву стійку (Пеньков усе контролював).

Далі сталася серія замін, яка ледь не вилилась у гол ЛНЗ. На 73-й хвилині свіжий Олійник виконав подачу, а Кравченко необережно зрізав її на Молло. Форвард черкасців опинився прямо перед Бойком, але Денис врятував Житомир!

Удар Молло 2 pic.twitter.com/TFpAL5oabL — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 1, 2024

Підопічні Юрія Калітвінцева відповіли одразу двома небезпечними епізодами. На 74-й хвилині Ндукве прийняв пас перед карним майданчиком і пробив з-під себе, змусивши Пенькова виконувати сейв.

На 75-й же потужний простріл Козака на дальній стійці мав замикати Чоботенко – втім, центрбек розминувся з м'ячем!

Після цього Полісся дещо збавило в активності, чим ледь не скористались гості. На 80-х хвилинах у Пасіча було два удари в площину з лівого краю штрафного, а лонгшот від Бойка пройшов повз дальню стійку.

Поліщуки натяку не зрозуміли, за що й були покарані у компенсований час. Хобленко підтиснув Шабанова, той віддав пас Бойку, однак Олексій пішов у пресинг і проти нього – як наслідок, Денис помилився, видавши пас прямо в ноги Олійнику. Його тезка одразу ж покарав точним пострілом. 0:1! Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Полісся після відновлення сезону стартувало з 1 очком замість 6-ти. Перше місце поки що розташовано у чотирьох балах попереду, друге – у двох, а Шахтар та Динамо можуть обійти житомирців вже у цьому турі. ЛНЗ з 23 пунктами тримається в першій десятці.

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