Піроженко припинив займатись футбольними справами, а причиною такого рішення стали розчарування у професії та війна, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що він уже повністю відійшов від справ, хоча в своїх соцмережах про це не повідомляв. Свого часу Піроженко був засновником компанії LLC "SIXTEEN FOOTBALL AGENCY". Потім почав співпрацювати з італійською агенцію GG11.

За свою агентську кар'єру Піроженко працював із такими футболістами: Іван Петряк, Євген Селезньов, Георгій Бущан, Владислав Супряга, Микита Бурда, Євген Хачеріді, Олександр Рибка.

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