Минай вирвав перемогу над Ворсклою в поєдинку 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24"

Ворскла повела в рахунку на 36-й хвилині – Павлюк замкнув навіс Бацули зі штрафного з правого флангу. На старті другого тайму Глущенко подвоїв перевагу, пробив точно під дальню стійку.

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два

Ременяк відквитав один м'яч на 68-й хвилині, реалізувавши вихід віч-на-віч. А на 78-й хвилині Павлюк зрізав м'яч у власні ворота після навісу Вакули. Найцікавіше відбулось на останніх хвилинах. Феліпе заробив пенальті, але Кемкін примудрився його потягнути. Арбітр вказав перебити 11-метровий, але і друга спроба вийшла невдалою. А на 90+7 Минай заробив право на пенальті – м'яч влучив у руку Челядіна. Вітенчук реалізував 11-метровий та вирвав перемогу.