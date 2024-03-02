Ліга 1, 24 тур

Монако – ПСЖ – 0:0

"У Луїса Енріке роздуте его, він сам хоче бути зіркою": чемпіон світу знищив тренера ПСЖ за заміну Мбаппе

ПСЖ в минулому турі втратив очки в матчі проти Ренна (1:1), а Монако зумів обіграти Ланс (3:2). У першому таймі у Доннарумми було достатньо багато роботи. Попри те, що парижани мали перевагу у володінні, вони мало що змогли придумати на фінальній третині поля. Монегаски своєю чергою атакували досить небезпечно, але голкіпер ПСЖ виручав. М'яч вже побував у воротах гостей. Правда гол Бен-Єддера скасовували через офсайд.

По перерві картина матчу не змінилися. Луїс Енріке вирішив додати свіжості атаці та замінив Мбаппе. Француз переодягнувся, привітав публіку і відправився на трибуну до матері. До 65 хвилини ПСЖ спромігся лише двічі влучити в площину воріт Маецкі. Парижани продовжували тримати м'яч, але всі загострюючі передачі Монако переривав. Ніяк команда Луїса Енріке не могла знайти підхід до воріт польського голкіпера. У підсумку голів публіка в матчі так і не побачила.



ПСЖ залишився на першому місці з 55 очками. Монако розташувався на третій сходинці з 42 балами.