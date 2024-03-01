Провідний інсайдер Девід Орнштейн відповів на запитання вболівальників у конференції на The Athletic. Журналіст дуже детально описав плани Арсенала на літо, розставивши головні акценти.

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В першу чергу Арсенал планує підсилити позицію форварда, оскільки має проблеми з реалізацією. У клубі розглядають Беньяміна Шешка (Лейпциг), Віктора Дьокереша (Спортінг), Педру Нету (Вулверхемптон) і Евана Фергюсона (Брайтон).

"Каноніри" хочуть очистити склад від непотрібних гравців. Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Арона Рамсдейла, Кірана Тірні, Нуну Тавареша, Альберта Локонга, Еміля Сміта-Роу та Едді Нкетіа, більшість з яких зараз в орендах.

Окремо інсайдер згадав Зінченка: "Цікаво побачити, чи спробує Арсенал перепідписати контракт з Зінченком, в якого залишається два роки чинної угоди. Клуб очікує, що Зінченко та Томіясу позбудуться постійних травм. Якщо ні – новий лівий захисник також може прийти. Чекаю дуже насиченого літа на Емірейтс".