Динамо знайшло в Німеччині стадіон для матчів Ліги чемпіонів – попереду спаринг з представником Бундесліги
Київський клуб вже шукає варіанти для проведення єврокубкової кампанії сезону 2024/25.
Динамо з грудня 2023 року веде переговори з керівництвом Нюрнберга щодо того, аби наступного сезону проводити свої єврокубкові матчі на його стадіоні, повідомляє Bild.
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"Ми ведемо переговори та впевнені у собі. Ми хотіли б прийняти Динамо", – прокоментував чутки керівник стадіону Альфред Діснер.
За інформацією джерела, арена Макс-Морлок-Штадіон, яка вміщує майже 47 тисяч глядачів, є для Динамо "планом А". Зазначається, що кияни розраховують проводити там домашні матчі Ліги чемпіонів, потрапляння куди "біло-синім" доведеться вигризати у непростій боротьбі.
Аби протестувати обрану арену на предмет проведення там поєдинків міжнародного рівня, Динамо планує 23 березня зіграти на ній товариський матч з Нюрнбергом.
Нагадаємо, Нюрнберг нині йде дванадцятим у Другій німецькій Бундеслізі. Динамо після 18-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ п'яту сходинку, але має 3 матчі в запасі.
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