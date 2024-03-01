Київський клуб вже шукає варіанти для проведення єврокубкової кампанії сезону 2024/25.

Динамо з грудня 2023 року веде переговори з керівництвом Нюрнберга щодо того, аби наступного сезону проводити свої єврокубкові матчі на його стадіоні, повідомляє Bild.

Динамо дізналось дати перенесених матчів чемпіонату України – УПЛ офіційно вирішила долю скандальної гри з Минаєм

"Ми ведемо переговори та впевнені у собі. Ми хотіли б прийняти Динамо", – прокоментував чутки керівник стадіону Альфред Діснер.

За інформацією джерела, арена Макс-Морлок-Штадіон, яка вміщує майже 47 тисяч глядачів, є для Динамо "планом А". Зазначається, що кияни розраховують проводити там домашні матчі Ліги чемпіонів, потрапляння куди "біло-синім" доведеться вигризати у непростій боротьбі.

Аби протестувати обрану арену на предмет проведення там поєдинків міжнародного рівня, Динамо планує 23 березня зіграти на ній товариський матч з Нюрнбергом.

Нагадаємо, Нюрнберг нині йде дванадцятим у Другій німецькій Бундеслізі. Динамо після 18-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ п'яту сходинку, але має 3 матчі в запасі.

Динамо розтрощило Чорноморець і вийшло в одноосібні лідери юнацької УПЛ – син Гусєва і ще одна надія Шовковського забили