Аякс досі недоотримав від Шахтаря 6,8 млн євро за трансфери Давіда Нереса та Лассіни Траоре, повідомляє voetbal4u з посиланням на витяги зі звіту амстердамців.

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Зазначається, що нідерландський гранд отримав гарантії в розмірі 4,4 млн євро від неназваного українського банку. Втім, в Аяксі переконані, що Шахтар до кінця розрахується з ними. Проблему описують так: "через різні чинники, ключовим з яких є війна, на цей час в Аяксі з високим ступенем впевненості не можуть визначити рівень кредитного ризику за вимогами до Шахтаря".

Додамо, що Лассіна Траоре приєднався до Шахтаря в липні 2021 року і досі виступає за команду – 6 матчів та 2 голи в цьому сезоні. Давід Нерес перейшов до "гірників" у січні 2022 року, не встиг зіграти жодного офіційного матчу за команду та вже наступного літа перейшов до Бенфіки. За "орлів" бразилець зіграв 21 поєдинок, в яких записав до свого активу 4 голи та 7 асистів.

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