Баварія відставала від феноменального Байєра на 8 очок. Ще одна осічка з величезною ймовірністю означала б коронування Леверкузена на чемпіонство, тож у Фрайбурзі команда не мала права не невдачу. Втім, вже на 13-й хвилині мюнхенці пропустили.

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Голу передувала подача Гріфо на лінію воротарського, звідки головою пробив Шаллай. Нойєр парирував, а Шаллай зіграв на добиванні (двічі за ним не встежив Дайєр) – Нойєр перевів у поперечку! Після цього сталася серія виносів і завантажень м'яч назад. Далеко вибити сферу так і не вдалося, а відскок залишився за господарями.

Зрештою, все завершилось пострілом Гюнтера метрів з 20-ти. Крістіан бахнув без спротиву точно в дальній нижній. 1:0! На 16-й хвилині Крістіан міг і дубль оформити, отримавши м'яч на лівому краю штрафного й завдавши удару під ближню стійку – Нойєр парирував.

Поступово підопічні Томаса Тухеля повернули контроль над грою, почавши притискати. Перевага вилилась у гол на 35-й хвилині. Геррейро подав з кутового, м'яч вибили на Теля, а той на лівому куті штрафного підхопив його й розвернувся навколо Гріфо – а потім одразу ж пробив під дальню стійку. Шедеврально. Матіс віддячив тренеру за перший матч у основі Баварії.

Тим не менш, Фрайбург оборонявся впевнено. Відпочивати команди пішли за нічийного рахунку, а по перерві господарі змінили підхід – підопічні Крістіана Штрайха зосередились на обороні результату. Довгий час це рішення приносило успіх, аджу у Мюнхена не було явних гольових нагод. До 75-ї хвилини пригадується тільки проникний пас Мюллера, який завершився виходом Мусіала на рандеву з голкіпером. Джамал його не переграв.

Але на 78-й хвилині Баварія таки показала клас. Мусіала з лівого флангу зайшов до карного майданчика, пройшов на дриблінгу трьох захисників і зарядив під дальню стійку – 1:2! Здавалося, що тепер "рекордмайстери" свого не відпустять.

Як же всі помилялись... На 87-й хвилині господарі відігрались! Сільділья вкинув м'яч з ауту в центр штрафного, Грегоріч у дотик скинув м'яч Хьолеру, а той одразу ж закрутив м'яч в лівий кут. 2:2! Шокована Баварія, попри 4 компенсовані хвилини (намальовані з голови), взагалі нічого не організувала у відповідь.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Мюнхенці залишились другими з 54 очками. Байєр у разі перемоги над Кельном збільшить відрив до 10 залікових балів. Ось таким видався 2000-й матч Баварії у Бундеслізі.

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