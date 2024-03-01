У матчі 19-го туру чемпіонату U-19 Чорноморець у гостях поступився Динамо (0:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 19-й тур

Динамо U-19 – Чорноморець U-19 – 4:0

Голи: Пономаренко, 35 (пен), Кремчанін, 49, Білий, 84, Гусєв, 88

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Динамо продовжує трощити суперників у юнацькій УПЛ після повернення на друге коло. Витерши ноги об Металіст 1925 у попередньому турі (7:0), кияни сьогодні зняли скальп з Чорноморця. Відзначимо, що перший і останній голи забивали футболісти, яких Олександр Шовковський активно залучав до зимових товариських матчів дорослої команди Динамо.

Одесити тримались 35 хвилин, але в одній з чергових атак суперника завалили Пономаренка у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Сам винуватець чітко виконав вирок. Одразу по перерві Кремчанін майстерно замкнув простріл на дальню стійку, зробивши рахунок 2:0.

Наприкінці зустрічі Динамо забило ще двічі. Спочатку Білий закрутив з лінії штрафного у кут воріт, а за чотири хвилини Гусєв підправив сферу в сітку після удару від Осипенка.

Як наслідок, Динамо набрало 45 очок і очолило турнірну таблицю першості. Шахтар відстає на 2 пункти, але має дві гри в запасі. Третім з 39-ма балами йде СК Дніпро-1, у нього в резерві 1 поєдинок.

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