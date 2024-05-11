У рамках суботньої програми 35-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 35-й тур

Мальорка – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Гонсалес, 29

Вільяреал – Севілья – початок о 17:15

Атлетік – Осасуна – початок о 22:00

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Лас-Пальмас продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до 11-ти турів, зазнавши виїзної поразки в "острівному дербі" з Мальоркою. Канарці поступились балеарцям – єдиний гол в середині першого тайму забив Джованні Гонсалес. Цей провал не має жодних турнірних наслідків для гостей, а от підопічні Хав'єра Агірре відірвались від зони вильоту на 9 очок, перервавши 6-матчеву серію без перемог у всіх турнірах.

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