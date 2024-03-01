Реал готує сенсаційне рішення для Луніна в клубі – Мадрид знайшов безкоштовну альтернативу для українця та Кепи
Воротарська позиція в Реалі може зазнати неочікуваних змін – "вершкові" готують нову заміну для Тібо Куртуа.
Лунін не залишиться в ролі другого воротаря Реала та покине команду у 2025 році, коли завершиться його контракт, повідомляє Realmadridexclusivo.
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Зазначається, що з українцем вже домовились про його відхід. Кепа також не залишиться в команді та повернеться до Челсі, якому і належить. Натомість Реал знайшов воротаря, який стане заміною Тібо Куртуа – Альваро Вальєс (Лас-Пальмас). Цікаво, що іспанець може прийти на місце Луніна безкоштовно у 2025 році, а клуб вже працює над цим трансфером.
Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за Реал з 2018 року. Загалом українець відіграв у 36 матчах за "вершкових" у всіх турнірах. В 13 іграх йому вдалося зберегти свої ворота сухими.
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