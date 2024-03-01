Матч, як і онлайн-трансляція Лаціо – Мілан, стартував о 21:45 за київським часом. І підопічні Саррі, і команда Піолі не можуть похизуватися стабільністю результатів. Мілан у двох останніх дербі Ломбардії проти Монци й Аталанти взяв лише одне очко, відпустивши Ювентус на 4 бали. Про Інтер мова вже й не йде – команда Сімоне Індзагі впевнено мчить до Скудетто. Лаціо ж останнім часом чергує перемоги з поразками і підходив до гри з Міланом за межами єврозони – на 8-й позиції турнірної таблиці.

Наступного тижня обидві команди зіграють у єврокубках. Лаціо в Мюнхені спробує втримати домашні 1:0 з Баварією в 1/8 фіналу ЛЧ, а Мілан стартує на тій же стадії Ліги Європи поєдинком проти празької Славії. У цьому плані Мілан мав перевагу, адже свій єврокубковий поєдинок зіграє аж у четвер, тоді як римляни – у вівторок.

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Перший момент створив Лаціо. На 8-й хвилині Мілану відверто пощастило – Весіно з лінії воротарського замикав навіс з кутового, але м'яч пройшов повз дальню стійку. Меньян вже був безсилий. Через кілька хвилин кіпер "россонері" не порозумівся з Флоренці та влетів у Кастельяноса – без пенальті. Перед тим Меньян все ж дістав м'яч. Мілан відповів штрафним ударом у виконанні Флоренці, який зарядив у стінку.

Гості більше володіли м'ячем, але Лаціо загострював частіше. Після ще однієї подачі кутового Меньян випустив м'яч із рук. Обійшлося. Мілан знову відповів своїм стандартом, який неточним ударом завершив Пулішіч. Оце й усе за перший тайм – Лаціо двічі пробив у площину проти одного удару в підопічних Піолі. Та й він трапився вже у компенсований час – Проведель без проблем впорався. Закономірні нулі на Олімпіко.

Одразу по перерві чи не вперше нагадав про себе Леау. Португалець приклався здалеку, але трохи вище. Жиру в акробатичному стрибку замикав подачу кутового – вище. На 57-й хвилині Лаціо залишився вдесятьох. Пеллегріні двічі сфолив проти Пулішіча, отримав дві жовті та пішов відпочивати.

Не одразу, але Мілан притис. Щоправда, на 75-й хвилині міг забивати й Лаціо. Ісаксен віддав на Іммобіле, який з меж воротарського зарядив повз ближній кут. І тут же "россонері", здавалося, таки відкрили рахунок. Рафа Леау завдяки рикошету вразив ворота Проведеля, але рефері з певною затримкою зафіксував офсайд у португальця.

Гра йшла до нульової нічиєї, однак на 88-й хвилині зіграла заміна Піолі. Проведель відбив удар Окафора, добивання Жиру заблокував захисник, а от Окафор з третьої спроби все ж пробив кіпера Лаціо. Цей гол вже зарахували. Римляни ще й увісьмох догравали – Марушіч і Гендузі пішли слідом за Пеллегріні.

0:1 – Мілан таки дотиснув Лаціо, маючи чисельну перевагу впродовж 30+ хвилин. "Россонері" набрали 56 очок і відстають від Ювентуса на 1 бал (в туринців ще є матч у запасі). Лаціо з 40 очками залишився 8-м.

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