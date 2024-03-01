Євро-2024: Боснія та Герцеговина під матч року проти України отримала елітне підсилення зі збірної Німеччини
Уродженець Німеччини Деніс Хусейнбашіч гратиме за батьківщину своїх батьків на міжнародному рівні.
Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Саво Мілошевіч оголосить склад на Україну 5 березня. У списку з'явиться абсолютно нове ім'я – Деніс Хусейнбашіч, повідомляє Sport.ba.
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22-річний Хусейнбашіч отримав боснійський паспорт і прийняв рішення виступати за збірну Боснії та Герцеговини. Комітет ФІФА задовольнив прохання футболіста про зміну футбольного громадянства.
Хусейнбашіч – вихованець німецького футболу. Ще влітку 2023-го Деніс грав за молодіжну збірну Німеччини на Євро. Він є основним хавбеком Кельна, зігравши в цьому сезоні 17 матчів у Бундеслізі.
Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня. Збірній Сергія Реброва потрібно обіграти балканців, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія, щоб пробитися на Євро-2024 через плей-офф.