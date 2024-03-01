Уродженець Німеччини Деніс Хусейнбашіч гратиме за батьківщину своїх батьків на міжнародному рівні.

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Саво Мілошевіч оголосить склад на Україну 5 березня. У списку з'явиться абсолютно нове ім'я – Деніс Хусейнбашіч, повідомляє Sport.ba.

Боснія і Герцеговина – Україна: Ребров і Ко дізнались місце проведення матчу за вихід на Євро-2024

22-річний Хусейнбашіч отримав боснійський паспорт і прийняв рішення виступати за збірну Боснії та Герцеговини. Комітет ФІФА задовольнив прохання футболіста про зміну футбольного громадянства.

Хусейнбашіч – вихованець німецького футболу. Ще влітку 2023-го Деніс грав за молодіжну збірну Німеччини на Євро. Він є основним хавбеком Кельна, зігравши в цьому сезоні 17 матчів у Бундеслізі.

Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня. Збірній Сергія Реброва потрібно обіграти балканців, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія, щоб пробитися на Євро-2024 через плей-офф.