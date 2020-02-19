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Головні новини футболу 18 лютого: Холанд приніс Борусії звитягу над ПСЖ, Атлетіко здолав Ліверпуль, новий тренер Луніна

07:00 720 Читать на русском
Головні новини футболу 18 лютого: Холанд приніс Борусії звитягу над ПСЖ, Атлетіко здолав Ліверпуль, новий тренер Луніна
Ерлінг Холанд двічі забив ПСЖ / ФК Борусія Д

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 лютого.

Ліга чемпіонів

Стартувала стадія 1/8 фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру. В Дортмунді місцева Борусія перемогла ПСЖ – Ерлінг Холанд оформив дубль та встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів. Парижани відповіли голом Неймара, який залишає їм хороші шанси на путівку до чвертьфіналу.

У Мадриді Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки швидкому голу вже на 4-й хвилині. "Червоні" поставили себе у вкрай незручне становище перед матчем-відповіддю.

УЄФА презентував офіційний м'яч фіналу ЛЧ 2019/20.

Україна

Карпати готові передати корпоративні права у власність громади міста Львова. Також львів'яни оголосили про перехід двох новачків.

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко перейшов у Маріуполь на правах оренди.

Бенфіка оголосила список гравців, які можуть вийти на поле ОСК Металіст у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Світ

Реал офіційно представив Рейньєра. Бразильський новачок не зумів стримати сліз під час презентації.

Ікер Касільяс повідомив про завершення кар'єри. Екс-голкіпер Реала, який минулого року переніс інфаркт, планує балотуватися на посаду очільника Федерації футболу Іспанії.

Андрій Лунін отримав нового тренера. Ов'єдо звільнив наставника через серію невдалих результатів та оперативно знайшов йому заміну.

blog_ava
Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:45
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