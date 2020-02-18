Атлетіко обіграв Ліверпуль – чинний переможець ЛЧ серйозно ускладнив собі життя, зазнавши болючої поразки

Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль (1:0) в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Атлетіко – Ліверпуль стартував о 22:00 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 1". Команда Юргена Клоппа вперше зіграла на мадридському Ванда Метрополітано після перемоги над Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Цікаво, що під керівництвом німецького тренера мерсисайдці ще жодного разу не програвали у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

Атлетіко – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Юрген Клопп випустив прогнозований склад. Аліссон у воротах, четвірку захисників сформували Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес та Робертсон. У півзахисті діяла трійка Вейналдум-Фабінью-Хендерсон, а в нападі грали Салах, Мане і Фірміно. Дієго Коста, який відновився від травми, розпочав гру в запасі Атлетіко. На позиції форвардів у "матрацників" вийшли Анхель Корреа та Альваро Мората. В іншому склад мадридців був доволі передбачуваним.

Гра розпочалася в хорошому темпі, але у діях обох команд було чимало сумбуру. Зрештою, Атлетіко взяв в облогу ворота Ліверпуля, використовуючи простріли та навіси. Це принесло свої плоди вже на 4-й хвилині. Після подачі Коке з кутового м'яч від Фабінью відскочив до Сауля, який з меж воротарського розстріляв ворота Аліссона. 1:0 – шикарний початок для команди Сімеоне!

Пропущений гол помітно знітив підопічних Клоппа, які явно не очікували такого розвитку подій. Натомість Атлетіко почав грати у свою улюблену гру від оборони, не залишаючи жодного простору атакувальним гравцям Ліверпуля. Лише ближче до 20-ї хвилини гості зуміли перевести гру ближче до воріт "матрацників", але моментів поблизу володінь Яна Облака не виникало. Атлетіко грамотно опустився в останню третину поля, чим створив мерсисайдцям серйозні труднощі. Навіть Анхель Корреа та Альваро Мората відмінно працювали на оборону, поставивши опонентів у глухий кут. Втім, господарі не забували про контратаки. Лемар розкішно прострілив у воротарський, проте Робертсон у відчайдушному підкаті вибив м'яч.

Атлетіко – Ліверпуль – відео гола

Відмінний момент був у Морати. Форвард отримав м'яч на куті воротарського, на замасі прибрав Фабінью, але пробив точно в Аліссона! Не надто вдало у цьому епізоді зіграв ван Дейк, відверто втративши позицію. Ліверпуль відповів голом Салаха, який одразу ж був справедливо скасований через положення поза грою у Роберто Фірміно, який віддавав пас на єгиптянина. Робертсон несподівано наважився на удар з правої – Облак, таке враження, не чекав такого, проте м'яч полетів повз ворота. З таким же успіхом щастя спробував і Фабінью. Атлетіко настільки позбавив суперника будь-якого простору, що гравці Ліверпуля були змушені пробивати виключно з дальньої дистанції.

На 35-й хвилині Ліверпуль створив найкращий свій момент. Фірміно та Мане закрутили карусель на лівому фланзі атаки, після чого м'яч опинився у Салаха. Єгиптянин пробив метрів за 15-ти – Феліпе відчайдушно заблокував цей постріл. Чинні чемпіони Європи цілком могли залишитись у меншості ще в першому таймі – Мане, маючи жовту, ліктем вдарив Врсалько. Відверто пощастило сенегальцю. Зрештою, гол Сауля так і залишився єдиними у першій половині гри.

У перерві обидва тренери внесли корективи – у Атлетіко замість Лемара з'явився Льоренте, а у Ліверпуля Оріджі замінив Мане. Логічна заміна від Юргена Клоппа, адже гра у сенегальця відверто не йшла, та й у меншості ледь не залишилися через нього. На 49-й хвилині "матрацники" могли знову вразити ворота Аліссона, але Врсалько не зорієнтувався у ситуації і втратив хороший момент для удару. Нагода була і в Ліверпуля – Салах головою замикав подачу з флангу, проте трохи не влучив у нижній кут.

Притисли гості мадридців до їхніх воріт, але ніяк не могли завдати вирішального удару. Атлетіко оборонявся з останніх сил і робив це відмінно – м'яч практично не доходив до Облака. Одного разу словенець все ж необачно зіграв на виході – його випередив Оріджі, який, зрештою, випустив м'яч за межі поля. А от на 68-й хвилині Мората втратив дивовижний шанс. Нападник міг пробивати метрів з 12-ти, перебуваючи прямо по центру воріт, але послизнувся і не влучив по м'ячу. Класно пробивав Лоді – неточно. Ліверпуль міг зрівняти на 72-й, але Хендерсон не влучив у порожній кут, хоча Облак вже був безсилим.

Юрген Клопп зняв Салаха, випустивши Окслейда-Чемберлена. Відверто посередній матч для єгиптянина, який не реалізував єдину свою нагоду. Тут же Хендерсон просив пенальті після того, як м'яч влучив у руку Партея – арбітр був поруч. На поле вийшов Дієго Коста, який замінив Корреа, а у Ліверпуля травмованого Хендерсона змінив Мілнер.

Зрештою, Ліверпуль так і не зумів забити такий важливий гол на виїзді. Повернення на Ванда Метрополітано вийшло невдалим. Мерсисайдці вперше програли матч 1/8 ЛЧ під керівництвом Юргена Клоппа і суттєво ускладнили собі життя перед поєдинком на Енфілді. Чинний переможець ЛЧ ризикує вилетіти з турніру вже на першій стадії плей-офф. Хоча минулого року Атлетіко в першому матчі 1/8 переміг Ювентус 2:0, але в Турині поступився 0:3 та все ж вилетів. Як буде цього разу – дізнаємося 11 березня.

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