Касільяс офіційно завершив кар'єру

Воротар Порту Ікер Касільяс остаточно вирішив завершити професіональну кар'єру. Легендарний голкіпер розпочав шлях функціонера.

Ветеран сповістив про своє рішення президента "драконів" Жорже Пінту да Кошту, повідомляє O Jogo.

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"Ікер Касільяс прибув у Порту перед тим, як оголосити про своє висунення (в президенти іспанської федерації – Футбол 24), щоб пообідати зі мною та повідомити про своє рішення закінчити кар'єру. Я був дуже щасливий. Мене дуже зворушило таке ставлення до клубу.

Усією своєю кар'єрою він серйозно вражав, зігравши всього за два клуби – Порту та Реал. Він сповнений сил. Я сумуватиму за ним. Перед грою із Віторією Гімараєш він надіслав нам відеоповідомлення", – наводить слова президента португальське видання.

Відзначимо, що досвідчений іспанець дебютував на професіональному рівні ще в 1999 році. Упродовж 16-ти сезонів Касіяльс захищав кольори мадридського Реала, а в 2015-му перебрався до Порту. А минулоріч у травні кіпер переніс інфаркт.

Серед головних трофеїв Касіяльса, зокрема, 5 чемпіонських титулів із "вершковими", 3 кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки Європи, 2 Інтерконтинентальних кубки та 1 титул клубного ЧС. Також іспанець двічі ставав чемпіоном Європи (2008-й і 2012-й) та здобув титул чемпіона світу-2010.

"Твоє серце б'ється для тих, хто мріє про вершини", – зворушливий лист Вальдеса Касільясу з проханням завершити кар'єру