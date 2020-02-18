Ігнатенко став гравцем Маріуполя

Маріуполь офіційно оголосив про перехід півзахисника донецького Шахтаря Данила Ігнатенка. Першу половину сезоні він провів в угорському Ференцвароші.

Хавбек перебрався до табору приазовців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За Маріуполь Ігнатенко виступатиме на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2019/20. Українець повернувся до команди Олександра Бабича, кольори якої вже захищав у 2018-2019 рр. (27 матчів в УПЛ). Нинішній сезон він розпочав у Ференцвароші, зігравши за угорський гранд 23 поєдинки в усіх турнірах (1 гол).

До слова, Данило Ігнатенко є вихованцем запорізького Металурга. Його контракт із Шахтарем чинний до літа 2024-го.

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