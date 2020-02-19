Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди

В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія перед рідними вболівальниками змогла дотиснути ПСЖ, але пропустила один гол.

Люсьєн Фавр на матч проти ПСЖ виставив доволі прогнозований склад, враховуючи травми Ройса та Брандта, і вирішив зіграти за схемою 3-4-2-1, хоча Холанд сідав так низько, що її можна охарактеризувати як 3-5-2 з Азаром та Санчо попереду. Тухель випустив склад з явно оборонним ухилом – в центрі діяла трійка Верраті-Гуйє-Маркіньос. В запасі також залишились Ікарді та Кавані. Парижани точно приїхали грати другим номером.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Це стало очевидно вже на перших хвилинах, коли дортмундці захопили контроль над м'ячем. Гостям деякий час вдавалося тримати "джмелів" на дистанції, а на 10-й хвилині Неймар навіть заробив перспективний штрафний в метрах 25-ти від воріт – бразилець сам же його і виконав, спрямувавши м'яч у правий кут. Джуніору до голу не вистачило лічених сантиметрів. Це був останній удар ПСЖ по воротах в наступні 33 хвилини – далі балом правила Борусія.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це було

Підопічні Люсьєна Фавра сухим контролем м'яча моментів не створювали, але провокували ПСЖ на помилки. Особливо багато помилявся Гуйє, який втрачав м'яч у центрі поля на рівному місці, внаслідок чого Дортмунд розкатував швидкі контратаки. За опорною зоною ПСЖ виникав шалений простір, який заповнювали Холанд, Джан та Вітсель – вони прийняли участь практично у всіх контрвипадах німців у першому таймі. Дуже скоро моменти почали литися, немов з рогу достатку.

Перший з них стався на 14-й хвилині внаслідок контрвипаду, який розпочав Холанд, а розігнав і завершив пострілом з лінії штрафного Санчо – м'яч пролетів поруч з лівою стійкою! На 21-й Піщек запустив у прохід правим флангом Хакімі, а той викотив пас на Джана; Емре впав у карному майданчику, але пенальті не випросив. На 23-й головою за комірець Навасу пробивав Хуммельс (неточно і з офсайду), а на 27-й чергова контра "джмелів" завершилась ударом Санчо метрів з 20-ти у правий нижній кут – Навас парирував!

Верратті побив рекорд легенди ПСЖ

Після цього Борусія провела кілька атак без гострого завершення, але на 35-й хвилині місцеві вболівальники знову схопилися за голову: господарі у два дотики прорвали лівий напівфланг, і Холанд пробив з лінії карного майданчика в ближній кут – м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку. На 37-й же втрата парижан у центрі призвела до контратаки 3-в-2, в якій Джан віддав пас вліво на Санчо, а той подав на дальню стійку. Навіс замикав Холанд, але удар головою у Ерлінга не вийшов. ПСЖ після цього дещо вирівняв гру, але в атаці взагалі нічого не вдавалося – Неймар на 44-й хвилині спересердя навіть пробив зі штрафного з центру поля. Вийшло дуже неточно.

Перший тайм пройшов за нулів на табло, але на старті другого Борусія могла виправити цей недолік. Так, на вже на 48-й хвилині Азар увірвався на правий край штрафного, обігравши Курзава, але Торган відпустив м'яч за межі поля. На 50-й же після розіграшу кутового Вітсель розрізав оборону пасом на Хакімі, який прострілив у дотик на лінію воротарського – звідти пішла скидка, але гості всіма правдами й неправдами зуміли відбитися. Ще через хвилину Кімпембе обрізався перед власним карним майданчиком, внаслідок чого Холанд увійшов у штрафний і почав усіх обігрувати – втім, Ерлінг перетримав м'яч, впавши й втративши його.

Після цього парижани дещо вирівняли гру, хоча ініціатива все одно залишалася за Дортмундом. На 66-й хвилині гості навіть могли вийти вперед завдяки розрізному пасу Неймара на правий край штрафного, який Мбаппе замкнув потужним пострілом. Бюркі парирував, а вже на 69-й Борусія покарала ПСЖ за марнотратство: Хакімі завершив чергову атаку передачею з флангу на Геррейро, той завдав удару метрів з 20-ти й влучив у захисника, а Холанд підхопив відскок і пробив з кількох метрів – 1:0!

Парижани прогнозовано пішли в атаку і ледь не потрапили в полон на 75-й хвилині, коли Навас на лічену секунду випередив Холанда у власному штрафному після лонгболу йому на хід. У ПСЖ нічого не вдавалося, але на 76-й хвилині гості несподівано зрівняли рахунок: Мбаппе втік по флангу від Рейни, переграв на правому краю штрафного Загаду й виконав поперечну передачу на Неймара – той забивав вже у порожні ворота! Втім, вже через дві хвилини Борусія відновила перевагу завдяки прориву Рейни через центр, його передачі на лінію штрафного та потужному удару Холанда з лівої. Ерлінг влучив точно в дев'ятку – 2:1!

Холанд вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів

В ендшпілі поєдинку обидві команди могли змінити рахунок. Спочатку не пощастило ПСЖ: на 81-й хвилині Курзава відборовся з Піщеком і скинув м'яч на Неймара, а той потужно пробив метрів з восьми – стійка врятувала Борусію! Дортмунд відповів моментом на 86-й, коли Санчо увірвався на межу штрафного й викотив передачу на правий край Хакімі, а той вистрілив у дальній кут – повз ворота! Вже у компенсований час Тьягу Сілва запускав м'яч над поперечкою. Зрештою, забити бодай ще один гол командам так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував перемогу дортмундської Борусії. Матч-відповідь пройде у Парижі 11 березня на стадіоні Парк де Пренс.

Тухель програв Фавру

Люсьєн Фавр вийшов у схемі 3-4-2-1, з якою Борусія набрала 22 очки в 10 матчах і забила 37 голів. Вона неідеальна з точки зору оборони, адже за задумом в опорній зоні мав би з'явитися Брандт, однак у матчах, де потрібно забивати, вона себе виправдовувала. Джан же зробив її міцнішою й більш контратакувальною, а Холанд прекрасно впорався з роллю Ройса, низько опускаючись і приймаючи участь у контратаках. Загалом, виходило так, що опорники ПСЖ в кращому випадку грали один-в-один, а частіше доводилося розриватися між контролем ще й Геррейро, Санчо та Хакімі – вони здорово відкривалися у флангах та напівфлангах.

Тухель зробив спробу дещо відзеркалити центр дортмундців, відмовившись від симпатичних для зірок 4-2-2-2, адже тоді оборонятися довелось би тільки двом опорникам. Теоретично, такий хід міг спрацювати завдяки правильним зміщенням вінгерів, який би створював дикі певантаження зон перед штрафним Дортмунда або хоча б не давав простору, але обидва провалилися. Нападники слабко допомагали центру, Ді Марія провалив ще й атакувальну роботу (жодного обіграшу/удару/гострої передачі), а Курзава не загострював гру й при цьому не встигав за Хакімі. Ще й Джан прекрасно розкрився, виконавши 5 обіграшів на дриблінгу.

Вийшло так, що пресинг ПСЖ на чужій половині поля не працював від слова взагалі, а в центрі постійно створювалася чисельна більшість Дортмунда. Достатньо було лише однієї помилки для того, щоб отримати контратаку з відкритими варіантами на обох краях атаки – Тухель так і не вирішив цієї проблеми. Він взагалі не придумав нічого, крім заміни Ді Марії на Сарабію після голу Мбаппе, але величезну діру при проході опорної зони це не закривало навіть при неймовірній кількості оборонних дій – у Верратті 8 відбирань, у Гуйє – 3, у Меньє 5 перехоплень. Оборона ПСЖ працювала у шаленому темпі й все одно пропустила мішок моментів.

Все, що вдалося створити парижанам у атаці, було пов'язано з індивідуальною майстерністю Неймара та Мбаппе. Взагалі, в цьому матчі дуже багато вирішували саме індивідуальні дії футболістів, адже ні Санчо, ні Холанда, ні Неймара з Мбаппе не можна стримати один-в-один, що й довів гол ПСЖ. При збалансованій грі в центрі подібні ситуації виникають частіше – і цього разу вони виникали саме у Дортмунда.

Загалом, Борусія здобула повну тактичну перемогу над ПСЖ, але не можна сказати, що план Тухеля зовсім провалився. Томас весь тиждень говорив про те, що на Вестфалені потрібно просто встояти – і йому, в принципі, це вдалося. Звісно, за це треба віддячити марнотратству Дортмунда, але кількість оборонних ТТД Парижа також не варто списувати з рахунку. ПСЖ вийшов у захисній моделі й не зазнав погрому, ще й гол забив – результат робочий.

Суперзірка завжди залишається суперзіркою

Неймар і Мбаппе зараз уособлюють собою поняття суперзірки – сотні мільйонів підписників у інстаграмі, модні зачіски, красиві костюми, характер і відчуття незамінності помітні навіть у більш скромного Мбаппе, який дозволяє собі напихувати Тухелю через заміну за рахунку 5:0. Хтось може сказати, що це Неймар так погано впливає на таланта, але навіть для Мессі це все характерно. Справжні зірки завжди будуть виділятися й вимагатимуть більшого від оточуючих, тому що і самі вимагають від себе більше.

У матчі проти Борусії довгий час здавалося, що Неймар і Мбаппе розчинилися. Особливо нервував бразилець, який почав гру непогано – заробив штрафний і сам ледь не забив з нього. Потім його кілька разів жорстко зустріли опорники, Ней став нервувати й приймати істеричні рішення, а вся гра пішла шкереберть. Де був Кіліан, взагалі важко зрозуміти. Втім, в середині другого тайму, коли ПСЖ клюнув смажений півень, саме ці двоє взяли гру на себе.

Перший момент вони створили ще на 66-й хвилині, коли Неймар змістився до штрафного й класно розрізав оборону пасом на Мбаппе – дортмундців врятував Бюркі. На 76-й вже і він не врятував, адже Кіліан самотужки прорвав увесь фланг і викотив передачу на порожні ворота. Наприкінці тайму Неймар міг і дубль оформити, відкрившись під скидку й пробивши у стійку. Загалом же в активі двох друзів 7 обіграшів один-в-один, 4 передачі під удар та 8 пострілів по воротах (3 в площину). Крім того, Неймару довелося виконати 3 відбирання.

Вся атакувальна гра ПСЖ крутилася саме навколо цих двох футболістів. Так, загалом Париж феєрично провалився у цьому компоненті, але чи багато моментів потрібно зіркам? Неймар і Мбаппе довели, що вони такими і залишаються. Саме завдяки екстраординарним діям Джуніора та Кіліана Дортмунд приїде у Париж з пропущеним домашнім голом.

Холанд – звірюга

Те, що у Холанда фантастичне відчуття моменту, ми прекрасно знали ще з ЧС-2019 U-20. Всі голи за Борусію Ерлінг провів саме завдяки своєчасним відкриванням в районі штрафного, здебільшого забиваючи вже першим ударом (а потім другим). У матчі проти ПСЖ його функції довелося розширити – фактично, він виконував Ройса, опускаючись за м'ячем в глибину й розганяючи контратаки.

Це йому вдалося досить непогано, адже практично кожен контрвипад Борусії проходив за його участі, хоча дриблінг у нападника своєрідний – не можна сказати, що він не вміє обігрувати (він прекрасно працює на обмеженому просторі), але з шести спроб лише одна була вдалою. Натомість, він якісно пресингував, виконавши три відбирання, два повернення м'яча на чужій половині поля й одне перехоплення.

Холанд не забував і про роботу центрфорварда, вміло відкриваючись під передачі й атакуючи штрафний. Загалом, в його активі 4 удари по воротах з відстані від 20-ти до 6-ти метрів, які були трансформовані у два голи – Ерлінг, до речі, став першим футболістом, якому вдалося відзначитись першим ударом у площину в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні в його активі вже 39 голів у 29 матчах, а за Борусію – 11 голів у 7 матчах. Це найкращий результат в історії клубу, але Холанд побив рекорд ще й в рамках ЛЧ – тут у нього 10 м'ячів за 7 матчів. Раніше він належав Адріано, Фірміно та Мане, але вони на таку кількість голів витрачали по 11 поєдинків.

Щоб зрозуміти, наскільки багато голів у Холанда, достатньо подивитися на результативність грандів у поточному розіграші турніру. Норвежець забив стільки ж, скільки увесь РБ Лейпциг, Бенфіка та Інтер, випередивши при цьому Атлетіко, Борусію й навіть Барселону! Так, у цьому турі вони наздоженуть Ерлінга, але сам факт, що один футболіст штампує стільки ж голів, скільки суперзіркові склади топ-клубів, показовий. Взагалі, це лише п'ятий футболіст за історію ЛЧ/КЕЧ, якому вдалося провести 10+ голів у дебютному сезоні.

При цьому норвежець залишається скромнягою. Після матчу він заявив, що може грати набагато краще і що йому потрібно багато працювати. Дійсно, при неймовірній результативності, дисциплінованості й відчутті моменту Ерлінгу явно є куди рости – і у нього ще неодмінно наступить спад форми, після якого преса почне закльовувати героя. В цій ситуації важливо не втрачати голови – і якщо Холанд не втрачає її зараз, перебуваючи на вершині бомбардирського світу, то і з проблемами він впорається. Зрештою, йому всього 19 років.

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