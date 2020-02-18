Шахтар – Бенфіка: португальці оголосили заявку на матч Ліги Європи

Бенфіка визначилась із гравцями, які вирушать до Харкова на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.
Наставник Бенфіки Бруно Лаге обрав список із 20 гравців, які зможуть зіграти проти Шахтаря у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Воротарі: Влаходімос, Свілар, Злобін.
Захисники: Грімальдо, Рубен Діаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш.
Півзахисники: Рафа Сілва, Піцці, Самаріс, Черві, Чікіньйо, Таарабт, Давід Тавареш.
Нападники: Сеферовіч, Вінісіус, Жоау Хота, Дієго Соуза.
Нагадаємо, матч Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого, початок гри о 19:55.
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