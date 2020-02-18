Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова – офіційна заява

Виконавчий директор львівських Карпат Ростислав Ящишин повідомив, що готовий негайно передати права на клуб у власність міста.
"Будучи уповноваженим управляючою компанією, учасником клубу, що володіє 50% корпоративних прав, готовий негайно передати їх у власність громади міста. Усі необхідні документи повністю підготовлені для передачі.
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Залишається єдине питання – хто саме є тією уповноваженою відповідальною особою? Кому саме передавати права? Сподіваємось чимшвидше отримати відповідь на це питання від Львівської міської ради, аби юридично завершити процедуру створення Народної команди", – цитує Ящишина офіційний сайт Карпат.
Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати.
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