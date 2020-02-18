toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова – офіційна заява

10:11 3286 Читать на русском
Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова – офіційна заява
Ростислав Ящишин / ФК Карпати

Виконавчий директор львівських Карпат Ростислав Ящишин повідомив, що готовий негайно передати права на клуб у власність міста.

"Будучи уповноваженим управляючою компанією, учасником клубу, що володіє 50% корпоративних прав, готовий негайно передати їх у власність громади міста. Усі необхідні документи повністю підготовлені для передачі.

Карпати перейдуть у власність міста Львова – офіційна заява клубу

Залишається єдине питання – хто саме є тією уповноваженою відповідальною особою? Кому саме передавати права? Сподіваємось чимшвидше отримати відповідь на це питання від Львівської міської ради, аби юридично завершити процедуру створення Народної команди", – цитує Ящишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Шахтар прийняв несподіваного гостя на тренуванні
00:05
9368
Теги
Карпати Карпати Головне Ростислав Ящишин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
43
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук