Лунін отримав нового наставника – фахівець працював з іменитою командою Ла Ліги

Ов'єдо призначив Хосе Зіганду на посаду головного тренера команди.

Хосе Анхель Зіганда очолив Ов'єдо, інформує офіційний сайт клубу.

Лунін залишився без тренера – Ов'єдо офіційно звільнив Росаду

Фахівець тренуватиме команду Луніна щонайменше до завершення поточного сезону, також є опція продовження угоди. Додамо, що Зіганда тренував такі команди як Осасуна, Херес та Атлетік з Більбао.

Нагадаємо, Ов'єдо Луніна вчора, 18 лютого, залишився без тренера після звільнення Хаві Росади, а команда під його керівництвом опинилась на 19 сходинці Сегунди.

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