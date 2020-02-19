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Лунін отримав нового наставника – фахівець працював з іменитою командою Ла Ліги

06:00 3003 Читать на русском
Лунін отримав нового наставника – фахівець працював з іменитою командою Ла Ліги
Хосе Зіганда / фото ФК Ов'єдо

Ов'єдо призначив Хосе Зіганду на посаду головного тренера команди.

Хосе Анхель Зіганда очолив Ов'єдо, інформує офіційний сайт клубу.

Лунін залишився без тренера – Ов'єдо офіційно звільнив Росаду

Фахівець тренуватиме команду Луніна щонайменше до завершення поточного сезону, також є опція продовження угоди. Додамо, що Зіганда тренував такі команди як Осасуна, Херес та Атлетік з Більбао.

Нагадаємо, Ов'єдо Луніна вчора, 18 лютого, залишився без тренера після звільнення Хаві Росади, а команда під його керівництвом опинилась на 19 сходинці Сегунди.

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Теги
Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Хосе Анхель Зіганда Хосе Анхель Зіганда
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