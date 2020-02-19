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Главные новости футбола 18 февраля: Холанд помог Боруссии одолеть ПСЖ, Атлетико обыграл Ливерпуль, новый тренер Лунина

07:00 302 Читати українською
Главные новости футбола 18 февраля: Холанд помог Боруссии одолеть ПСЖ, Атлетико обыграл Ливерпуль, новый тренер Лунина
Эрлинг Холанд дважды забил ПСЖ / ФК Боруссия Д

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 февраля.

Лига чемпионов

Стартовала стадия 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира. В Дортмунде местная Боруссия победила ПСЖ – Эрлинг Холанд оформил дубль и установил очередной рекорд Лиги чемпионов. Парижане ответили голом Неймара, который оставляет им хорошие шансы на путевку в четвертьфинал.

В Мадриде Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря быстрому голу уже на 4-й минуте. "Красные" поставили себя в крайне неудобное положение перед ответной встречей.

УЕФА представил официальный мяч финала ЛЧ 2019/20.

Украина

Карпаты готовы передать корпоративные права в собственность общины города Львова. Также львовяне объявили о переходе двух новичков.

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко перешел в Мариуполь на правах аренды.

Бенфика объявила список игроков, которые могут выйти на поле ОСК Металлист в матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Мир

Реал официально представил Рейньера. Бразильский новичок не сумел сдержать слез во время презентации.

Икер Касильяс сообщил о завершении карьеры. Экс-голкипер Реала, который в прошлом году перенес инфаркт, планирует баллотироваться на пост главы Федерации футбола Испании.

Андрей Лунин получил нового тренера. Овьедо уволил наставника из-за серии неудачных результатов и оперативно нашел ему замену.

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