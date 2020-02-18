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УЄФА презентував м'яч для фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 – дизайнери обрали похмурі кольори

12:24 993 Читать на русском
УЄФА презентував м'яч для фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 – дизайнери обрали похмурі кольори
Ліверпуль – переможець минулого розіграшу ЛЧ / Reuters

Стало відомо, яким м'ячем гратимуть фіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

УЄФА у своєму офіційному Твіттері оприлюднив фотогорафії оновленого "шкіряного".

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Дизайнери вирішили відмовитись від звичних яскравих кольорів, обравши більш стриманий стиль. М'яч виконаний у похмурій гамі, яка переливається від фіолетового до синього. Його виготовленням займався багаторічний технічний партнер УЄФА – німецька компанія Adidas.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2019/20 прийматиме стадіон імені Ататюрка в Стамбулі. Головний титул клубного футболу Європи розіграють 30 травня.

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Футбольний м'яч
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