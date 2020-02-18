Карпати оголосили про підписання Танчика і Пасіча

Львівські Карпати повідомили про початок співпраці з відразу з двома півзахисниками.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про підписання контракту з хавбеком Володимиром Танчиком. Угода розрахована до кінця поточного сезону. 28-річний футболіст виступатиме за львівську команду під 20 номером.

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Аналогічну угоду з львів'янами підписав півзахисник Геннадій Пасіч, який захищатиме кольори Карпат під номером 41. Останні два сезони хавбек відіграв у складі Олімпіка.

Зазначимо, що в УПЛ Танчик виступав за Олімпік і Севастополь. Також у його кар'єрі були одеський Чорноморець, польські Рух, Гурнік і Стоміль.

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