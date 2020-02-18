Реал офіційно представив Рейньєра – новачок розплакався під час урочистої церемонії

Юний хавбек Рейньєр Жезус вже може похвалитися офіційним статусом гравця Реала.

Мадридці у своєму твіттері опублікували фото та відео з презентації бразильця.

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Рейньєр прибув на стадіон о 13:30 за іспанським часом та підписав всі необхідні документи. 18-річний півзахисник отримав свою "вершкову" футболку, щоправда, поки без ігрового номера. Реал підготував відеопривітання, яке розчулило новачка до сліз. Пізніше відбулася фотосесія безпосередньо на газоні Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, Реал заплатив Фламенго за таланта 30 млн євро. Спочатку Рейньєр захищатиме кольори Кастільї.

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