Україна

Підопічні Шевченка змогли піднятись у рейтингу ФІФА. Футбол 24 підготував для вас основні висновки, які можна зробити після останніх матчів збірної України.

Український тренер, який нещодавно покинув клуб УПЛ, вже знайшов собі місце у закордонному клубі.

У Львові зареєстрували нову команду Карпат та приписали в цю історію Маркевича, український фахівець відхрещується від своєї участі.

Європа

Ювентус має намір добряче попсувати плани Реала на трансферному ринку, туринці хочуть перехопити найжаданішу ціль Зідана.

Мережу підірвала інформація про минулий намір Реала придбати Ліонеля Мессі, аргентинець брутально відповів президенту мадридців.

Після перерви на матчі збірних повертаються поєдинки європейських чемпіонатів. Футбол 24 підготував анонс матчів вікенду, які не можна пропустити.

Інші новини

Андрій Лунін має шанси зіграти у найближчому поєдинку Реала. Зідан вніс до заявки сина легендарного воротаря, який конкуруватиме з українцем.

Іспанський клуб Романа Зозулі отримав нового тренера.

Вест Хем підписав зіркового конкурента Андрію Ярмоленку, раніше його називали "алжирським Мессі".