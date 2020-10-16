Жовтневі поєдинки національних команд внесли корективи у топ найсильніших збірних світу. Дружині Андрія Шевченка для прогресу вистачило й однієї перемоги в трьох матчах.

"Синьо-жовті" посядуть 23-те місце в оновленому рейтингу національних асоціацій, повідомляє Mister Chip.

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У порівнянні з вересневим топом збірна України піднялася на одну сходинку. Такий результат забезпечила історична перемога українців над командою Іспанії (1:0). Суперники підопічних Шевченка в Лізі націй розташувалися так: Іспанія – 6-та, Німеччина – 14-та, Швейцарія – 16-та. Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Бельгії.

До слова, офіційне оновлення рейтингу ФІФА відбудеться 22 жовтня.

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