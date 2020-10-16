Евертон – Ліверпуль

17 жовтня, 14:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: лідер Прем'єр-ліги приймає чинного чемпіона. Мерсисайдське дербі – це за замовчуванням подія в англійському футболі, а даний поєдинок має ще й вагоме турнірне значення. "Іриски" під керівництвом Карло Анчелотті виграли всі 4 стартові матчі сезону та забрали нагороди найкращому гравцю та тренеру вересня. Ба більше, Евертон видав найкращий старт сезону за 125 років та вперше за довгий час підходить до дербі на вищій позиції, ніж Ліверпуль.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття

Дещо незвично бачити Евертон на вершині турнірної таблиці, але лідерство команди Анчелотті не можна назвати несправедливим. Наразі "іриски" найкраще користуються проблемами грандів та окупували першу сходинку АПЛ. Ліверпуль вже програвав 2:7 Астон Віллі, Ман Сіті отримував торбу голів від Лестера, а в той час Евертон не без проблем, але набирав свої очки. Тим цікавіше буде спостерігати за цим матчем – Анчелотті вміє грати з Ліверпулем, який, у свою чергу, прагне повернути лідерство.

У обох тренерів немає серйозних проблем – у "червоних" з важливих виконавців точно не зіграють лише Аліссон та Кейта. Евертон ризикує втратити Єррі Міну, який продовжує відновлюватися від травми. Все йде до того, що мерсисайдське дербі вдасться на славу. Єдине, що викликає питання, – функціональний стан гравців. Обидві команди делегували значну кількість представників у національні збірні, а вже наступного тижня Ліверпуль очікує ще й Ліга чемпіонів, в першому турі якої "червоні" зіграють з Аяксом.

До слова, востаннє Евертон перемагав Ліверпуль рівно 10 років тому – 17 жовтня 2010-го. Коли ж обігрувати принципового суперника, якщо не зараз?

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Наполі – Аталанта

17 жовтня, 16:00. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 3"

Чому потрібно подивитися: Руслан Маліновський та його команда у статусі лідерів Серії А їдуть до сонячного Неаполя на центральний матч 4-го туру. Бергамаски розпочали чемпіонат у своєму фірмовому стилі, відправивши у ворота своїх опонентів вже 13 м'ячів. Саме команда Гасперіні вже звично втримує статус найкращої атаки дивізіону, а от у захисті, як завжди, справи дещо гірші. П'ять пропущених голів – показник рівня середняків, але аж ніяк не лідера.

Наполі теж виграв свої два матчі, але у третьому турі став фігурантом гучного скандалу. Команда Дженнаро Гаттузо не змогла вилетіти в Турин на поєдинок з Ювентусом через заборону місцевої влади покидати місто. Як наслідок, керівництво Серії А зарахувало неаполітанцям технічну поразку та додатково покарало зняттям одного балу. Таким чином, в активі "партненопейців" наразі лише 5 очок, хоча не виключено, що клуб оскаржить даний вердикт. У чому точно немає сумнівів, так це в тому, що розлючена команда Гаттузо віддасть всі сили у поєдинку проти лідера.

Очікуємо появи на полі Руслана Маліновського. Хавбек збірної України раніше повернувся в розташування Аталанти через дискваліфікацію на матч проти Іспанії. Маліновський, як і вся команда, вдало розпочав сезон та повинен вийти на поле Сан-Паоло якщо не в старті, то хоча б на заміну. До слова, влітку Наполі розглядав можливість підписання українця, але зазнав невдачі. Що ж, Руслан має змогу підтвердити небезпідставність інтересу "партенопейців" до своєї персони.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Інтер – Мілан

17 жовтня, 19:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: дербі делла Мадонніна – за замовчуванням центральний матч туру в Італії, незалежно від турнірного становища команд. А тут нарешті і Мілан, і Інтер вдало розпочали чемпіонат – на Джузеппе Меацца буде гаряче!

"Россонері" виграли всі 3 матчі з загальним рахунком 7:0 – єдина команда, яка ще не виймала м'яч із сітки власних воріт. Та й команда Конте втратила очки лише в матчі проти міцного Лаціо. До очного протистояння Мілан підходить на 2-й позиції таблиці, а "нерадзуррі" посідають 5 сходинку. Наступного тижня обидві команди зіграють в єврокубках – Інтер прийме Борусію М в Лізі чемпіонів, а Мілан у Лізі Європи проведе виїзний матч проти Селтіка. Втім, навряд чи зараз обидва тренери думають про наступний тиждень. Перемога в дербі – пріоритет.

Антоніо Конте повинен серйозно поламати голову, адже має серйозні втрати. Янг, Бастоні, Наінгголан, Шкріняр, Весіно, Гальярдіні – дані виконавці не зіграють в дербі. А от у Мілана значно краща ситуація – Ібрагімовіч здолав коронавірус та готовий вийти на поле. Серед тих, хто не зможе допомогти команді, залишилися Габбія, Конті та Ребіч. Втрати команд важко навіть порівнювати – Мілан виглядає фаворитом зустрічі.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сіті – Арсенал

17 жовтня, 19:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мікель Артета протистоятиме своїй колишній команді, яку наприкінці 2019-го покинув заради "канонірів". Поєдинок на Етіхаді – центральний в 4-му турі АПЛ та нічим не поступається дербі Ліверпуля.

Ман Сіті провалив старт сезону, вигравши лише один з трьох поєдинків чемпіонату. Лестер на Етіхаді відвантажив підопічним Гвардіоли одразу 5 м'ячів, а після цього "містяни" ще й втратили очки з Лідсом. Як наслідок, наразі чинний віце-чемпіон посідає нетипову для себе 14-ту сходинку. Права на помилку в Манчестер Сіті більше немає – в іншому випадку конкуренти можуть відірватися дуже далеко, що навряд чи входило в плани Гвардіоли.

У Арсенала трохи краща ситуація. "Каноніри" вже поповнили клубний музей Суперкубком Англії, а в чемпіонаті виграли 3 з 4-х поєдинків, розмістившись на колись звичній для себе 4-й позиції. Єдиною командою, яка здолала підопічних Артети, став Ліверпуль. Тепер же колишній асистент Гвардіоли повертається на Етіхад з надією обіграти свого вчителя.

Під питанням участь у поєдинку Рахіма Стерлінга та Агуеро. Жезус ще не готовий до повернення не поле. Не зіграє і Олександр Зінченко, який через пошкодження не приїхав до табору збірної України на матчі з Францією, Німеччиною та Іспанією. В поточному сезоні 23-річний українець ще не зіграв жодного поєдинку за команду Гвардіоли. Гостям не допоможуть Мартінеллі, Марі, Мустафі та Чамберс – як бачимо, втрати Ман Сіті виглядають куди серйознішими. А тут ще й де Брюйне вилетів на кілька тижнів – про це Гвардіола повідомив на передматчевій прес-конференції.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал Мадрид – Кадіс

17 жовтня, 19:30. Мадрид, Альфредо Ді Стефано

Пряма трансляція на MEGOGO

Чому потрібно подивитися: підопічні Зідана проводитимуть останній матч перед дуеллю з Шахтарем у Лізі чемпіонів – як відомо, вже 21 жовтня "гірники" зіграють в Мадриді. У суботу ж суперником "вершкових" стане скромний Кадіс, який після тривалої відсутності повернувся в еліту іспанського футболу. Втім, попри статус новачка команда вже здобула дві перемоги у п'яти матчах та розмістилася в середині таблиці. Щоправда, навряд чи це лякає Реал, який налаштований набрати чергові 3 очки та закріпитися на першій позиції чемпіонату.

Основною проблемою для Зідана є правий фланг оборони, адже Реал втратив одразу двох гравців цієї позиції – Карвахаля та Одріосолу. Не виключено, що з перших хвилин з'явиться лівий латераль Ферлан Менді, який має досвід гри справа за національну команду. Не зіграє і травмований Еден Азар, який продовжує розчаровувати мадридську торсиду, президента і тренерський штаб.

Поєдинок проти Кадіса – відмінна можливість для Андрія Луніна нарешті дебютувати за Реал в офіційному матчі. Голкіпер збірної України здав негативні тести на COVID-19 та вразив Зідана на тренуваннях. Керманич "вершкових" не дав відповіді на питання, хто ж займе місце у воротах, натякнувши на наявність одразу трьох воротарів, які мають бути у відмінній формі. Втім, іспанське видання AS вказувало, що Тібо Куртуа, який встиг залікувати пошкодження, можуть поберегти на матч з Шахтарем, а Лунін має великі шанси вийти проти Кадіса. Що ж, віримо і сподіваємось.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Кротоне – Ювентус

17 жовтня, 21:45. Кротоне, Стадіо Еціо Шида

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: незмінний чемпіон останніх років їде в гості до новачка еліти. Андреа Пірло не зможе розраховувати на низку гравців – Кріштіану Роналду, Аарон Ремзі, Вестон Маккені, Пауло Дибала та Федеріко Бернардескі. Всі ці футболісти з тих чи інших причин не допоможуть "Старій синьйорі" на півдні Італії у протистоянні з новачком, який програв стартові 3 матчі із загальним рахунком 2:10. Втома гравців Юве після матчів збірних, відсутність Роналду, неймовірне бажання та фактор домашнього поля – чи не всі фактори, на які може сподіватися скромний колектив з півдня Апеннін.

Навряд чи Кротоне дасть серйозний бій туринцям, але цей матч привертає увагу мінімум з однієї причини. Вже у вівторок, 21 жовтня, Ювентус зіграє з Динамо в Києві у першому турі Ліги чемпіонів. Фактично, поєдинок з аутсайдером стане останньою перевіркою для Андреа Пірло перед поїздкою в Україну. Як виглядатиме Юве без Роналду? Наскільки команда економитиме сили перед Динамо? Чи зможе Кротоне оголити слабкі місця туринців для Мірчі Луческу? Відповіді на ці питання отримаємо у суботу ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Хетафе – Барселона

17 жовтня, 22:00. Хетафе, Колозеум Альфонсо Перес

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: у попередньому турі каталонці розписали мирову з Севільєю та втратили перші очки в чемпіонаті, відпустивши Реал у відрив. Позаяк головний опонент Барси з великою долею ймовірності набере чергові 3 очки, то і підопічним Кумана необхідно перемагати Хетафе на виїзді. Команда з передмістя Мадрида регулярно дає бій каталонцям на своєму полі, тому Мессі і Ко не варто розраховувати на легку прогулянку. Тим більше, після поєдинків збірних і виснажливого перельоту в Південну Америку (у випадку аргентинця) і назад до Іспанії.

Тер Штеген і Альба все ще поза грою. Не виключено, що Рональд Куман надасть певний відпочинок тому ж Мессі, адже вже у вівторок "блаугранас" зіграють з Ференцварошем у Лізі чемпіонів, а через тиждень – дуель проти Реала. Втім, перемога потрібна Барселоні і в цьому поєдинку, тому грамотно розподілити сили футболістів на найближчий важливий відрізок – головне завдання тренера "кулес". Барсу очікує важкий графік, а матч з Хетафе стане першим випробуванням.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро