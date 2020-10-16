Третій голкіпер Реала Дієго Альтубе працював у складі Кастільї і, щоб не порушувати медичний протокол, залишиться у розпорядженні Рауля. Очікується, що іспанець зіграє у 12-му турі Сегунди Б проти Лас Росас, повідомляє Marca.

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Подібна ситуація змусила тренерський штаб Зінедіна Зідана шукати ще одного воротаря для першої команди. Саме тому виклик отримав Лукас Каньїсарес – син вихованця Реала і легендарного голкіпера Валенсії Сантьяго Каньїсареса. 18-річний футболіст виступав за юніорські команди мадридців.

Лукас вже провів тренування разом з головною командою і буде присутнім на лаві для запасних під час матчу проти Кадіса. Очікується, що місце у стартовому складі традиційно займе Тібо Куртуа, а Андрій Лунін, як і Каньїсарес-молодший, залишиться у запасі.

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